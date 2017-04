Les praticiens de santé publique annoncent une grève de deux jours : manque de communication ?

Ce débrayage intervient alors que le ministère de la Santé s’est engagé, jeudi dernier, suite à une réunion avec les partenaires sociaux, à répondre aux revendications exprimées par les praticiens de santé publique.

Les praticiens de la santé publique observent, depuis hier, un mouvement de protestation de deux jours, fortement suivi à travers le pays, et cela afin de faire valoir leurs revendications.

En effet, le Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP) a décidé de ce débrayage suite à plusieurs assemblées générales, tenues ces deux derniers mois, et au conseil national du Syndicat national des praticiens de la santé publique, réuni en date du 6 avril dernier. Ce mouvement sera marqué aujourd’hui par la tenue d’un sit-in devant le siège du ministère de la Santé.

Aussi, mis à part les services des urgences restés opérants, ce sont toutes les activités de soins et de consultation, les activités de prévention et les réunions des conseils et comités médicaux qui ont été mis plus ou moins à l’arrêt hier.

Parmi les revendications soumises à la tutelle, le SNPSP réclame, entre autres, plus de sécurité dans les établissements de santé, l’instauration d’une indemnisation financière pour les médecins réquisitionnés pour les examens de fin d’année et la période électorale ainsi que l’installation des représentants de ce syndicat dans les différents comités nationaux, notamment ceux en relation avec la carrière professionnelle des médecins spécialistes et généralistes.

Les représentants des praticiens de la santé publique réclament également l’application d’un ancien accord, conclu avec le ministère de la Santé, en 2016. Il s’agit notamment de points relatifs au statut du praticien de la santé publique, la préservation du reliquat d’ancienneté, la mise en place de l’arrêté interministériel consacrant le droit à l’alignement après une formation supplémentaire, entre l’ancien et le nouveau diplôme pour médecin dentiste et pharmacien. Ceci en plus du fait qu’ils demandent application de l’instruction du Premier ministre de leur organiser un concours d’accès au 3e grade avant le 31 décembre 2015 et qui n’a toujours pas été appliquée à ce jour.

Le président du SNPSP, Lyès Merabet, a déclaré à la presse, que le syndicat maintien du mot d’ordre de grève et la plateforme des revendications, « on attend, toujours, d’être reçus en audience par le ministre de la Santé, en dépit des quatre demandes qui lui ont été adressées », a-t-il regretté.

M. Merabet a aussi déploré la tenue d’une seule réunion par année proposé par le ministère de la Santé estimant qu’elle n’est pas suffisante. « On demande que la réglementation soit respectée, elle qui prévoit des réunions périodiques de deux mois, sauf exception », a-t-il proposé.

Le syndicaliste a également précisé qu’il ne faut pas minimiser l’impact de ce mouvement de débrayage, étant donné que, comme il le dira, « la représentativité de notre syndicat dépasse les 70% dans le corps médical, composé de médecins, dentistes et pharmaciens, généralistes et spécialistes, et cela en plus du fait qu’il est structuré dans 48 wilayas ».

Il y a lieu de rappeler que ce débrayage intervient alors que le ministère de la Santé s'est engagé jeudi dernier, suite à une réunion avec les partenaires sociaux, à répondre aux revendications exprimées par les praticiens de la santé publique. « Le partenaire social, fort de sa délégation composée de seize praticiens médicaux appartenant aux cinq syndicats nationaux du corps de la santé publique a été satisfait suite à un échange franc des points de vue portant sur de nombreuses revendications restées en suspens », précise un communiqué du ministère. Un ministère qui s’est engagé à répondre aux revendications, à savoir « la moralisation de la profession médicale par des actions relatives au respect des conditions d'exercice des praticiens tous corps confondus, et la dépénalisation de l'acte médical, la sécurisation effective et réelle des établissements de santé, notamment des services des centres de santé contre toute violence d'où qu'elle vienne ».

Un autre engagement a aussi été tenu lors de cette réunion, à savoir la relance des négociations avec les praticiens médicaux inspecteurs dans tous les domaines freinant leurs exercices souverains et pénalisant leurs actions sur le terrain d'inspection. Et aussi, la couverture juridique de l'exercice des praticiens médicaux titulaires du CESSM en perspective de la relance effective du projet de leur statut particulier finalisé et cosigné depuis 2008 aussi, suite aux nombreuses formations hospitalo-universitaires engagées dans les filières spécialisées en transfusion sanguine, diabétologie, nutrition, aide médicale d'urgence et en psychiatrie. Le même document a compté d'autres engagements de la tutelle, à savoir la contribution active dans la détermination et l'élaboration des besoins en formation continue des praticiens médicaux de santé publique, la mise en place d'un nouveau système de suivi de la prise en charge des carrières socioprofessionnelles du corps médical. Et enfin, la commission a assuré d'instaurer aussi des mesures de suivi par les directeurs centraux des entraves enregistrées dans certains établissements de santé.

