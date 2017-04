Industrie automobile : Pose de la première pierre de l’usine de montage d’Ival Industrie SPA

L’un des axes sur lesquels table le gouvernement pour développer le secteur économique algérien est la mise en place d’un tissu industriel notamment automobile qui, depuis une année, entame un départ sur les chapeaux de roues, si l’on ose dire, avec le lancement de plusieurs projets dans le secteur. Les derniers en date concernent la réalisation de deux usines alors que la troisième sera prête en juillet prochain. D’autres projets sont en cours d’étude au niveau du ministère de l’Industrie et des Mines afin d’avoir l’aval et débuter les travaux de réalisation des unités d’assemblage.

Une nouvelle usine de montage de camions et véhicules utilitaires sise à la commune de Oued El Berdi, extension de la zone d'activité de Sidi Khaled, wilaya de Bouira, propriété d’Ival Industrie SPA, filiale du Groupe Ival sera inaugurée officiellement aujourd’hui, avec la pose de la première pierre.

Il y a lieu de souligner que quelques mois auparavant, le PDG du Groupe IVAL, Mohamed Bairi, avait exposé aux responsables des collectivités locales de la wilaya de Bouira les différentes étapes du projet, son développement, et comment les réseaux de sous-traitants locaux vont pouvoir s’y inscrire. M. Bairi a d’ailleurs expliqué que « dès l’annonce de ce projet, plusieurs discussions et négociations ont été ouvertes avec des carrossiers, des fournisseurs de boîtes de vitesse, de producteurs en batteries de la région, qui devraient permettre d’atteindre un taux d’intégration de 50% dans les trois premières années ».

Côté assemblage en SKD, Ival produira trois modèles avant d’élargir sa gamme de production dans les prochaines années. Le modèle phare est sans conteste le « Daily », un camion léger (PTAC de 3,5 à 7 T), proposé sous format « châssis cab » un peu l’utilitaire à tout faire. L’usine devrait produire 1.500 unités de Daily dès la 2e année, puis monter régulièrement en cadence.

Grâce aux carrossiers locaux il pourra être proposé selon toutes les variantes : chambre froide, plateau, benne, etc.. L’usine produira également les gammes Euro-cargo (PTAC de 10 à 18 T) et Tracker (PTAC de 19 à 100 T) déjà reconnus en Algérie et dans le monde. Il faut rappeler que cette gamme en utilitaire a remporté de nombreux prix mondiaux du fait de ses performances, sa résistance et de sa durée de vie.

Pour rappel, l’année dernière, une rencontre a eu lieu entre l’investisseur privé et l’administration locale de la wilaya de Bouira, a permis de redécouvrir les avantages qu’offre la région de Bouira pour les projets industriels d’ampleur : situation géographique idéale, main-d’œuvre qualifiée et pôle universitaire et de formation de référence. C’est d’ailleurs sur le thème de la formation et du transfert de savoir-faire que s’est conclue la rencontre, ce projet pouvant favoriser la collaboration Entreprise/Université. A la fin de la réunion le wali de Bouira à demandé a IVAL de lister tous les besoins en profils qualifiés du projet, pour orienter la formation professionnelle, ainsi que tous les besoins en sous-traitants et équipementiers afin d’orienter l’investissement dans ces secteur. En clôturant la réunion de travail, M. Bairi a donné rendez-vous à tous les intervenants à la fin de l’année 2017 pour l’inauguration de l’usine.

Dans un autre contexte, il est utile de rappeler que ce secteur d’activité a connu un boom sans précédent ces derniers mois, et pas plus tard que jeudi dernier, le constructeur automobile chinois Foton et son partenaire algérien KIV ont signé à Alger un contrat pour la création d'une joint-venture leur permettant de se lancer dans la production de véhicules utilitaires et lourds en Algérie. Située dans la région d'Annaba (535 km à l'est d'Alger) et s'étalant sur une superficie de 16 hectares, cette usine entrera en production en mars 2018 avec 5.000 véhicules de marque Foton pour la première année et atteindra une production de 50.000 au bout de dix ans. Un autre constructeur est également plus qu’intéressé par la mise en place d’une usine de montage de camion, il s’agit du suédois Scania, constructeur de camions et de bus, qui a donné son accord à son représentant en Algérie, l’entreprise DMAA, filiale du groupe GBH pour l’installation d’une usine de montage de camions en Algérie.

