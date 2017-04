SNTF : Reconquérir le marché de transport de marchandises

Une nouvelle ère s’ouvre devant le secteur du rail. La Société nationale de transport ferroviaire affiche fièrement ses ambitions : réception de plusieurs lignes ferroviaires, d’autorails, de trains à grande vitesse, réhabilitation des locomotives existantes et acquisition de nouvelles, transport de marchandises… autant d’atouts à même de hisser l’Algérie aux standards internationaux.

Telles sont, entre autres, les perspectives du secteur, présentées par le directeur général, M. Yacine Bendjaballah, qui a été l’invité du forum Algérie Eco, où il s’est longuement exprimé sur les perspectives de la société qu’il dirige et qui permettront de participer au développement économique du pays de manière notable.

En effet, M. Yacine Bendjaballah a expliqué qu’outre le développement du transport domestique la SNTF mise sur le transport de marchandises pour davantage de rentabilité, « pour améliorer ses parts de marché dans le transport terrestre de marchandises, qui est actuellement de 2% seulement, et de les porter à 17% à l’horizon 2023. La société doit se placer dans la perspective établie par les pouvoirs publics de développer l’économie et l’industrie nationales, dont l’extension programmée du réseau ferroviaire national ». a-t-il indiqué.

Il explique que ce segment qui a été délaissé pendant de nombreuses années, notamment durant la décennie noire qu’a traversée le pays dans les années 1990, a en grande partie causer le déficit de l’entreprise « la SNTF, en tant que transporteur de masse, se place en amont et en aval de l’industrie », a-t-il affirmé.

Selon le DG, la SNTF s’investira davantage dans le transport des minerais, essentiellement, le fer et les phosphates, dans lesquels cette société a déjà une grande expérience. Une décision qu’il a motivée par « les grands projets de réalisation, initiés par les pouvoirs publics dans le cadre de la relance industrielle décidée », a-t-il expliqué. Evoquant dans ce sens, le contrat signé en début d’année avec la Sonatrach pour assurer le transport des tubes de Djendjen à Touggourt, ainsi que le renforcement de son réseau de transport destiné à relier les ports aux zones industrielles de Bellara, d’El Hadjar, de Hassi Messaoud.

Il souligne, par ailleurs, que pour atteindre ses objectifs, la SNTF doit également améliorer ses capacités de transport. Dans ce sens, il a rappelé que son entreprise a acquis 30 locomotives, en ajoutant que « les ateliers de la SNTF ont lancé des travaux d’adaptation du parc wagons pour le jumeler aux transports des diverses marchandises ».

Dans cette perspective, le responsable explique que « la société ambitionne de développer l’activité du transport de marchandises afin d'atteindre un objectif de 20 à 30 millions de tonnes transportées, au lieu des 13 millions de tonnes actuellement ».

En ce qui concerne le transport de personnes, la SNTF est passée de 20, à 37 millions de voyageurs annuellement. Avec l’entrée en service de la nouvelle ligne Alger-Tizi Ouzou, qui a été opérationnelle le 15 avril passé « ce nombre sera augmenté de 6 à 8% prochainement », a-t-il prévu.

De nouvelles lignes seront également, mises en service telles que celle reliant Oran à Saida. Il annonce, également, le renforcement des dessertes sur la ligne Oran-Béchar par l’introduction de deux trains/jour. De nouvelles lignes de banlieues sont, d’autre part, prévues dans les régions d’Oran, Constantine, Annaba et Alger (Agha-Aéroport) et ce pour le 1er mai prochain.

En plus de la modernisation de ses lignes, la SNTF compte acquérir de nouveaux autorails et entreprendre la rénovation de ses anciens trains afin de s’adapter à une demande de plus en plus exigeante. « Avant la fin de l’année en cours, toutes les rames seront équipées de système de climatisation ultramoderne », s’est engagé M. Bendjaballah.

Quant à la desserte ferroviaire reliant Annaba à la capitale tunisienne, Tunis, ce responsable a révélé qu’elle sera mise en service, elle aussi, le 1er mai prochain, « l'exploitation de cette liaison ferroviaire a été rendue possible grâce à l’achèvement des travaux de réaménagement d'un tunnel sur la partie du rail se trouvant sur le territoire tunisien », a-t-il expliqué. Le train qui va assurer cette desserte, avec des haltes dans plusieurs villes algériennes et tunisiennes, va circuler à une vitesse de 160 km/h, selon les indications fournies par le même responsable. Le trajet complet de cette liaison est de plus de 1.200 km et sera fait en six heures entre les deux villes Annaba et Tunis.

Selon lui, « cette ligne desservie à fréquence de deux passages par jour pour un tarif avoisinant les 5.000 DA par billet, donnera une nouvelle impulsion aux échanges commerciaux et touristiques entre les deux pays ».

« La desserte épargnera d'ailleurs aux passagers les longues heures d'attentes aux postes frontaliers, puisque les procédures douanières seront opérées à bord du train, durant le trajet », a réitéré le DG de la SNTF. Une bonne nouvelle qui ne manquera pas de plaire à des milliers d’Algérien férus de voyages à moindre coût et de conditions de transport confortables.

Sarah A. Benali Cherif