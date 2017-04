FLN : « Aller en force aux urnes »

Le secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès, a affirmé à Ain Témouchent que les moudjahidine doivent remettre le flambeau à des mains sûres parmi les jeunes. Lors d’un meeting populaire animé dans le cadre de la campagne électorale du scrutin du 4 mai, Djamel Ould Abbès a estimé que les moudjahidine militent pour remettre le flambeau aux jeunes et à des mains sûres. Le même responsable a insisté sur les principes de l’intégrité territoriale du pays et de l’unité du peuple algérien. « Ni le régionalisme, ni la langue ne peuvent séparer les Algériens. Nous sommes tous des Algériens », a-t-il affirmé. L’intervenant a rappelé que l’acte de naissance du FLN est daté du 1er novembre 1954 et qu’il représente une partie de l’histoire nationale. « Nous avons la légitimité. Le FLN est le fondateur de l’Etat algérien », a-t-il souligné. Le même responsable a mis en exergue le caractère social du programme du FLN, qui s’inscrit dans le prolongement du programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, basé sur la défense des démunis et des couches défavorisées. « Si nous remportons les législatives, nous assurerons la stabilité et la sécurité au pays. Une victoire avec une majorité absolue aux échéances du 4 mai nous permettra de rester présents dans la mémoire du peuple pour une centaine d’années », a indiqué Djamel Ould Abbès. Il a rappelé que la première visite du Président Bouteflika, après son élection à la magistrature suprême du pays en 1999, a été la wilaya d’Aïn Temouchent. Il a également rappelé la solidarité du Chef de l’Etat avec la population de cette wilaya, frappée, en cette même période, par un violent séisme.