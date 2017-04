Tizi-Ouzou : Doléances et engagements

La campagne électorale pour les élections législatives du 4 mai prochain se poursuit sereinement dans la wilaya de Tizi-Ouzou où les candidats ont augmenté, en cette dernière semaine de campagne, la cadence de leurs sorties sur le terrain pour convaincre les électeurs et électrices de voter massivement en leur faveur. Les candidats des partis politiques ainsi que ceux des listes indépendantes continuent de solliciter les voix des citoyens à travers des sorties de proximité et des meetings électoraux à travers les villages et localités de la wilaya de Tizi-Ouzou. Les citoyens ont, quant à eux, profité des fréquentes présences des candidats, dont certains occupent des postes de responsabilité dans l’administration et les assemblées élues, pour soulever un certain nombre de problèmes dont souffrent leurs localités en exigeant de leurs hôtes de les mettre parmi leurs priorités, une fois élus à l’APN. Les citoyens exigent des engagements publics de défendre sérieusement leurs doléances auprès des autorités compétentes pour voter en leur faveur. Le revêtement des routes, le raccordement au gaz naturel, l’électrification rurale, les espaces de loisirs et de sports, des réseaux d’assainissement et d’AEP, l’emploi… sont des doléances auxquels les candidats sont contraints de répondre à chacun de leur déplacement de campagne à travers les villages de Tizi-Ouzou.

Chacun de ces candidats essaye de rassurer la population quant à sa détermination à plaider en faveur du développement de toutes les régions de la wilaya une fois élu et la population prend acte de tous les engagements pris par les candidats en course tout en s’engageant à aller voter le jour « J ». En attendant ce jour, les candidats des partis et les listes indépendantes poursuivent leur campagne de sensibilisation et de mobilisation pour convaincre le maximum de citoyens à les choisir et d’arracher le plus grand nombre des 15 sièges de députation revenant de droit à Tizi-Ouzou, où cette campagne de propagande électorale se déroule jusqu’à présent dans une parfaite ambiance politique et sans aucun incident, que ce soit entre candidats en lice ou entre ces derniers et la population.

Bel. Adrar