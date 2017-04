Campagne électorale législative, Pr Nibouche : « La santé publique un thème occulté »

Le secteur de la santé constitue, sans conteste, un volet dans la vie socioéconomique de tout pays, il devrait donc prendre une part importante dans les programmes des partis dans le cadre de la campagne électorale.

Toutefois « ce ne sont pas tous les partis qui montrent de l’intérêt pour ce dossier pourtant à la une de l’actualité », c’est ce que relève, non sans regret, le professeur en cardiologie, Djamal-Eddine Nibouche : « Les candidats ont des préoccupations d’ordre politique plus importantes qui devaient être mises en avant », a-t-il dit lors de son passage, hier, sur les ondes de la radio nationale la Chaîne III. « Ce désintérêt des futurs députés à la question de la santé publique est regrettable à plus d’un titre », a-t-il ajouté. Djamal-Eddine Nibouche soutient que « les partis politiques doivent prendre en considération les préoccupations des Algériens en matière de santé. Ceci d’autant que leurs besoins en la matière, sont énormes ». Et de poursuivre : « Il est toujours utile de rappeler que la santé du citoyen demeure évidemment une chose très sérieuse ».

L’invité de la rédaction a fait savoir que parmi les questions sanitaires auxquelles les candidats auraient dû s’intéresser, figurent en première ligne, les ravages du tabagisme, principale cause de décès en Algérie. Appuyant ses dires il a cité à titre d’exemple la mort prématurée de 15.000 personnes, chaque année. Le professeur n’a pas manqué de mettre l’accent sur une enquête réalisée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2007 en Algérie, en indiquant que celle-ci a révélé que 20% des lycéens s’adonnent à la consommation de tabac et que 40% parmi eux subissent un tabagisme passif, un problème majeur dont il regrette qu’il ne soit ne soit pas pris en compte par les partis politiques.

« Depuis les années 1980 à ce jour, la consommation de tabac a triplé. Donc ce chiffre montre que c’est un problème majeur dans la santé publique. Il doit être une préoccupation majeure de la campagne électorale », a-t-il ajouté. Le praticien spécialiste signale d’autre part, que les décisions relatives à ce phénomène existent mais qu’ils attendent toujours les textes d’application destinés à les mettre en œuvre. « Il faudrait que notre pays se mette aux mêmes normes internationales pour assurer la sécurité de ses citoyens », a-t-il insisté. Le professeur a mis par ailleurs en exergue les dégâts causés par les maladies cardiovasculaires dans le pays, en citant les résultats d’une enquête qui révèle que 45% des Algériens meurent de problème cardiaque, un constat très inquiétant. En réponse à une question relative à une absence d’intérêt des candidats quant à la question de la santé publique et le défaut de programmation de rencontres avec des médecins, il a indiqué : « C’est un oubli malheureux. Le malade aurait dû être la première préoccupation citoyenne de tous ces partis politiques étant donné le fait qu’un malade est avant tout un citoyen souffrant.

Il faut donc aller vers toutes ces personnes et essayer de voir toute la problématique engendrée par la survenue de toutes les maladies de santé publique en Algérie (cancer, problèmes cardiovasculaires, etc.) ».

Dépité, il lâche : « Nous n’avons jamais fait une évaluation en matière d’économie de santé en Algérie. Avec tout l’argent qui est donné à tous les hôpitaux, y a-t-il des résultats probants en matière de santé publique ? s’interroge le Professeur avant d’insister : « Il faut procéder à une évaluation pour savoir si on est dans le bon sens ! ».

D’une manière globale, l’invité de rédaction a estimé que « les politiques semblent peu sensibles aux problèmes cruciaux de santé publique, pourtant ils doivent pouvoir être à même de décider des mesures propres à les maîtriser ».

M. A. Z.