Conseil de la Nation, M. Azeddine Mihoubi présente la politique de réforme du secteur de la Culture : Valoriser la dimension économique

M. Azeddine Mihoubi qui s’exprimait, hier, au Conseil de la Nation lors d’une séance consacrée à la présentation de la politique de réforme du secteur de la Culture, a souligné que le texte en question devrait être amendé de façon à permettre aux investisseurs intéressés de réaliser des projets dans ce domaine. Il fera savoir, à cette même occasion, qu’il existe des investisseurs privés ayant exprimé le souhait de créer des complexes cinématographiques et soutient également que «le temps est venu de revoir la loi 98/04 relative à la protection du patrimoine culturel», indiquant que la mouture de ce projet de loi «sera prête dans les tous prochains jours». Il convient de rappeler dans ce contexte que la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel ont été constitutionnalisés. En effet, la Constitution amendée en 2016 stipule dans son article 45 que «le droit à la culture est garanti au citoyen» et que «l'Etat protège le patrimoine culturel national matériel et immatériel et œuvre à sa sauvegarde». Lors de son exposé consacré à la présentation de la politique de réforme du secteur de la Culture, M. Azeddine Mihoubi a détaillé les trois grands axes sur lesquels reposent ces réformes. Il s’agit, en l’occurrence, de «recadrer le rôle de l’Etat dans le domaine culturel, d’adapter la politique de soutien en la matière au contexte économique et de procéder à une réforme du système des institutions culturelles».

Expliquant le premier axe, le ministre, a de prime abord, relevé que la dernière révision de la loi fondamentale du pays constitue en fait le point de départ des orientations de la politique culturelle actuelle.

«Le fait de souligner le droit à la culture dans la constitution réside dans sa relation avec le concept des droits de l’homme, étant donné qu’il est impossible de le dissocier des droits civils, politiques, économiques ou sociaux». Le droit à la culture revêt également une grande importance en matière de consolidation de l’identité nationale et du renforcement du tissu social. «En somme, il s’agit d’un facteur de consécration du système démocratique», avance le ministre ajoutant que «le droit à la culture est généralement lié au concept de service public dans le domaine de la culture ; qui garantit l’égalité des chances dans la pratique culturelle au profit de tous les citoyens». Il est question, fait remarquer le ministre, de «la promotion du service public dans le domaine de la culture». Ce concept soutenu par l’Etat englobe les domaines non lucratifs qui contribuent à la promotion du volet éducatif et culturel du citoyen à l’instar de la formation et de la création davantage d’espaces de lecture et de musées publics ainsi que la préservation du patrimoine historique de la nation.



Le secteur comptabilise 177 entreprises publiques employant 17.000 salariés



M. Mihoubi mettra l’accent également sur le rôle de l’Etat dans l’ancrage de la culture chez l’enfant et dans la réponse «aux besoins culturels des personnes aux compétences spécifiques». L’autre point très important mis en relief est celui relatif à la mise à disposition du produit culturel dans les zones les plus enclavés du pays, et ce à travers l’organisation de différentes manifestations et activités dans ces régions. Il est question d’autre part de «renforcer le rôle de la culture dans la consolidation de la sécurité nationale», affirme le ministre soulignant que les réformes du secteur visent à promouvoir le rayonnement culturel algérien à l’étranger à travers la consécration du principe de «la diplomatie culturelle». L’on apprend à ce propos que le projet de réformes prévoit l’ouverture de bureaux régionaux auprès des représentations diplomatiques algériennes dans plusieurs de capitales du monde.

Le ministre soulignera, notamment l’importance des contenus culturels constructifs. S’attardant ensuite sur «le financement des projets culturels», il relève qu’il y aura selon le processus de réforme engagé, «une révision des différents mécanismes adoptés de manière à les rendre plus cohérents avec l’efficacité économique et culturelle attendue».

Détaillant le deuxième axe relatif à l’adaptation de la politique de soutien à la culture au contexte économique, le ministre, tout en constatant une quasi-absence de l’investissement privé dans l’industrie culturelle, a mis en relief l’importance de mesures incitatives adéquates pour la création de bases d’industries culturelles par des investissements dans le cadre de partenariats étrangers.

Evoquant enfin, les institutions culturelles qui sont au nombre de 177 entreprises publiques employant pas moins de 17.000 personnes, M. Mihoubi insistera sur la restructuration entamée en 2016, en ayant recours à la réduction des effectifs sans toucher aux droits des travailleurs. Outre cette restructuration qui est, pour rappel, toujours en cours, il est question d’introduire de nouvelles méthodes de gestion avec l’objectif premier de valoriser la dimension économique de l’établissement à caractère culturel.Les réformes à venir planchent également sur l’amélioration du service public dans le secteur, notamment dans les relations avec les citoyens. Figurent également comme points essentiels de cette politique de réformes, la modernisation des mécanismes de gestion en comptant sur la généralisation de l’utilisation des TIC.

Soraya Guemmouri