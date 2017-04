Développement social, travail et emploi en Afrique : Tirer profit du dividende démographique

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, a annoncé, hier, que prés de 80% de la population algérienne bénéficie de la sécurité sociale, tout en relevant, que le système algérien fondé sur le principe de la répartition et de la solidarité professionnelle et intergénérationnelle, couvre la totalité des risques prévus par les conventions internationales de sécurités sociales. «les systèmes de protection sociale, aussi généreux soient-ils, ne peuvent réussir s’il ne sont pas soutenus par des politiques de l’emploi dynamiques et inclusives» a-t-il fait savoir, en notant dans ce cadre que le gouvernement algérien, et en application aux orientations du président de la république, à placé l’emploi «au cœur» de sa politique de développement à travers «la conception et la conduite d’un modèle de croissance approprié, concerté et porté par tous les partenaires économiques et sociaux».

M. Ghazi, a dans ce sillage, et lors de son allocution d’ouverture à la réunion de la 2e session du Comité technique spécialisé sur le Développement social, le travail et l’emploi (CTS-DSTE II) de l’Union africaine (UA) qui se tient à Alger du 24 au 28 avril 2017, sous le thème «Investir dans l’emploi et la sécurité sociale pour tirer pleinement profit du dividende démographique», avec la participation de délégations ministérielles et d'experts issues du continent, souligné, que l’Algérie dispose d’un système de santé qui dispense gratuitement des soins à tous les citoyens au sein des structures publiques de santé.

Ainsi, comme le rappellera judicieusement le ministre, un plan d’action pour la promotion de l’emploi et la lutte contre le chômage, reposant sur une démarche globale et cohérente fondée sur une approche économique a été adopté par le gouvernement algérien depuis 2008. Ce plan s’appuie, notamment sur l’encouragement de l’investissement productif, générateur de richesses et d’emplois, la valorisation de la ressource humaine par la formation, le traitement du chômage des jeunes à travers un appui à l’insertion professionnelle dans le cadre du travail salarié, au développement de l’esprit d’entreprenariat chez les jeunes et enfin à la modernisation du service public de l’emploi. «les efforts fournis en matière de soutien et d’encouragement de l’investissement générateur d’emploi depuis de début des années 2000, ont permis de réduire le niveau du chômage qui est passé de prés de 30% en septembre 1999 à 10,5% de la même période 2016», a-t-il soutenu.



Comité technique de l’UA : un espace de concertation et de coopération



S’étalant un peu plus sur la politique algérienne instituée en la matière, M. Mohamed El Ghazi a indiqué, que «l’Algérie a mis en place des programmes de promotion de l’emploi, d’extension de la couverture sociale et d’éducation et de formation accessibles pour tous» dans le but de tirer avantage de la structure démographique à la forte composante d’actifs jeunes. Dans cette perspective, il est recommandé selon lui «d’investir massivement et durablement» dans la santé, l’éducation et la formation, la création d’emplois décents et la prévention des mariages précoces.

En matière d’éducation, le système éducatif algérien, poursuit-il, «a réalisé des progrès» tant au plan des infrastructures que du nombre des élèves et étudiants, rappelant par le passage que la rentrée scolaire 2016-2017 a enregistrée plus de 8.600.000 élèves encadrés par près de 500.000 enseignants répartis à travers quelque 26.000 établissements scolaires.

Pour ce qui est de la formation professionnelle, le ministre a mis en exergue leurs effectifs en précisant que ce sont plus de 600.000 jeunes stagiaires qui ont entamé un cursus durant la période 2016 au sein de 1.230 établissements de formation professionnelle publics et privés disséminés à travers le pays.

En outre, il a fait savoir, que la création d’emplois décents et la promotion de socles de protection sociale pour tous, constituent «des axes prioritaires des programmes gouvernementaux, mais également des objectifs essentiels des organisations patronales et des syndicats de travailleurs», précisant, toutefois que les structures démographiques des pays africains «mettent en évidence un processus de transition démographique» dans un contexte où la question du développement économique et sociale demeure la priorité des institutions tant nationales que continentales.

Il a indiqué, que les changements induits par la transition démographique «ne peuvent se traduire par un dividende démographique» qu’à la condition que les économies puissent générer suffisamment d’emplois décents pour absorber la demande émanant d’une population où la composante d’âge actif est prédominante.

Par ailleurs, et pour ce qui est de la rencontre, le ministre a relevé que le comité technique spécialisé sur le développement social, le travail et l’emploi, de par sa composante tripartite et son domaine d’intervention, constitue un espace particulier parmi les différents organes de la commission de l’Union africaine. A ce titre, il constitue ce large espace de coopération et de concertation entre les partenaires économiques et sociaux, dispensable à la réalisation des objectifs de l’union africaine visant à promouvoir le développement humain, dans toutes ses dimensions.

Pour sa part, la ministre de la Solidarité nationale, Mounia Meslem, a insisté sur le fait d’accroître et d’unifier les efforts, notamment de travailler en concertation et d’échanger les expériences est une «nécessité urgente» pour faire face aux multiples défis auquel fait face le continent africain. «Il est important et primordial de mettre en place des programmes pour la protection des réfugiés, ainsi que pour combattre le crime passager des frontières et de combattre toutes sortes de fléaux sociaux, tels que la propagation de la drogue et des maladies dangereuses».

Kafia Ait Allouache