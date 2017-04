Paroles d’urnes : Renforcer les institutions

La campagne pour les législatives du 4 mai est entrée dans sa deuxième semaine, un scrutin qui ambitionne de consolider les acquis démocratiques, et surtout renforcer les institutions démocratiques du pays. Globalement, ces deux semaines de campagne s’avèrent très calmes. En l’absence de sondages, médias et observateurs s’accordent pour dire qu’il n’y a pas de favoris pour ces législatives, quand bien même certains partis prétendent, à coups de chiffres prévisionnels, remporter la victoire. Au-delà de la bataille politique, tous les partis en course, les autorités et la société civile se sont accordés pour marteler l’importance de ces élections. Ainsi, à quelques jours de la fin de la campagne officielle et en pleine course, l’ensemble des formations politiques en lice dit vouloir placer l’économie au cœur de la campagne. Les candidats tentent d’adapter leur stratégie électorale devant conduire à une percée. Il ne reste pas beaucoup de temps pour convaincre, mais cette campagne a permis, selon de nombreux candidats, de favoriser une prise de conscience sur l’importance de cette consultation qui devait être l’occasion de rassurer sur les programmes respectifs de leurs partis ou de rallier les indécis. La classe politique a réaffirmé son attachement aux valeurs de l’Algérie, barrage aux abstentionnistes, et soutient, lors des meetings animés dans plusieurs wilayas, que rien ne doit entraver ce moment démocratique fondamental. Ils veulent voir dans ce scrutin, une chance pour changer. Ce serait une erreur de fermer la porte, alors que le changement est possible ; il suffit juste de proposer des réformes et de convaincre les électeurs de leur fiabilité, soutiennent les candidats. Tout le monde peut contribuer à la croissance et à rendre l’Algérie plus compétitive. Le pays traverse actuellement une situation économique difficile, touché de plein fouet par la chute des cours mondiaux de pétrole, d’où l’appel à voter pour la justice sociale par laquelle ils donnent corps à leur programme. Beaucoup d’électeurs se passionnent pour la campagne, les candidats et les conséquences de leur programme sur leur propre vie. Les sympathisants, eux, n’ont pas perdu une miette des multiples rebondissements de la campagne, et, comme de nombreux autres, regardent tout particulièrement la trajectoire de leur parti préféré. Mais, pour les citoyens, améliorer la vie de sa famille et celle de ses enfants, c’est tout ce qui compte, d’où l’intérêt à ne retenir que le programme réaliste et raisonné des partis en course qui affichent leur détermination, en s’engageant à ferrailler dur pour gagner. Pour d’autres, c’est loin d’être gagné d’avance. Mais ils n’ont rien à perdre et font tout pour l’emporter.

Farid Bouyahia