Les partis sur le terrain : FFS : défense de l’unité du pays

FFS : défense de l’unité du pays

Le premier secrétaire national du Front des forces socialistes a affirmé, lors d’un meeting animé à Skikda, que le projet politique de son parti vise la «défense» de l’unité du pays, et assuré que le FFS «croit» en l’unité de l’Algérie, «une et indivisible». Abdelmalek Bouchafa s’est engagé en effet à «militer» et à «défendre» ce principe de manière «pacifique», et indiqué que le FFS «ne promet pas» aux Algériens de résoudre l’intégralité des problèmes qu’ils rencontrent. «On s’engage en revanche à travailler dans un cadre étudié et organisé, pour reconstruire un pays où règnent les valeurs citoyennes», a-t-il déclaré, en précisant que le discours du plus vieux parti d’opposition n’est pas «électoraliste», ni «occasionnel», mais un «ensemble d’idées» et de «projets» que le parti a «toujours» proposés depuis sa création par feu Aït Ahmed.



FMN : intérêt particulier aux jeunes

Le président du Front du militantisme national a plaidé, depuis Tamanrasset, pour «l’encadrement» des jeunes, qui constituent, selon lui, «l’avenir» de l’Algérie. Abdallah Haddad soutient qu’il appartenait «d’encadrer» les capacités et compétences juvéniles, qui constituent «l’avenir» de l’Algérie et par lesquelles devrait survenir le changement «escompté». «Nous appelons à encourager le retour des cadres et des compétences algériennes de la diaspora, et à leur permettre de contribuer à l’édification du pays. Notre formation compte dans ses rangs des jeunes qu’il s’attelle à introduire sur la scène politique et qui conduisent ses listes dans plusieurs wilayas», a expliqué le FMN, qui a évoqué les grandes lignes du programme électoral de son parti politique, il est vrai peu ou pas du tout connu auprès des Algériens. Un programme qui vise, a-t-il dit, le «changement», avance des propositions «réalistes» et ambitionne de «concrétiser» l’équité dans le développement entre toutes les wilayas.



FAN : « L’Algérie est un pays stable »

Pour sa part, le FAN assure que l’Algérie est un pays «stable», et pense que si le peuple est en quête de changement, des solutions sont «garanties» par la Constitution.

«Le changement doit se faire sans désordre, ni destruction ciblant la sécurité du pays. Le premier et dernier choix de la réforme politique, économique, sociale doit se faire à travers le dispositif électoral, pour garantir la dignité, la justice et la liberté aux citoyens, en sus de la prospérité et du développement», a soutenu le président du Front de l’Algérie nouvelle. Djamel Benabdeslem a également convié les citoyens à participer en «force» aux prochaines législatives, attestant que ce rendez-vous électoral représente une étape «décisive» attendue par le peuple, ainsi que par la classe politique, dans la mesure où elle constitue, selon lui, un «message clair» en direction de l’extérieur. «Nous mettons en garde contre la tentation de l’abstention, car cela ne servira ni le pays ni les citoyens», a-t-il averti.



M. Djaballah : respect des constantes nationales

À Jijel, cheikh Djaballah a plaidé pour une législation qui se réfère aux constantes nationales, à leur tête l’islam, et ce afin de «réunir» les conditions d’une «renaissance globale».

S’exprimant, lors d’un meeting populaire, le représentant de l’Union pour Ennahda – El-Adala – El-Bina, Abdellah Djaballah, rappelle que la mission principale de l’activité parlementaire est d’œuvrer à «réformer» la législation à partir des «véritables» principes et fondements de l’islam, et souligné que la véritable réforme devait reposer sur la réforme de la législation laquelle s’appuie sur la référence nationale de la nation algérienne au service de l’intérêt général.

«Cela mettra l’Algérie sur la bonne voie. Il faut mettre l’intérêt général du pays au-dessus de toute autre considération. On doit défendre ses constantes, sans prêter l’oreille à ceux qui ont des doutes», a expliqué cheikh Djaballah, qui assure que sa coalition s’efforce à «opérer» le changement en avançant derrière la catégorie «porteuse d’espoir».

Synthèse : S. A. M.