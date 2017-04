Mme Boujerara Khadija candidate RND : « Porter haut la voix de la femme »

Elle a sans doute porté haut et fort la voix de la femme de l’Algérie profonde, à un moment crucial de la vie du pays, pour résister à la horde sauvage. Sur son lieu de travail; comme dans son foyer ou ailleurs, elle a toujours dénoncé avec force le terrorisme et rassemblé la gent féminine durant cette douloureuse épreuve singularisée par l’assassinat de onze enseignantes à Sfisef. Grand est assurément le mérite de cette femme de fer à la grande détermination, pour briser tous les tabous. Khadidja, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, s’est effectivement distinguée par un combat sans répit. Le combat de la femme de l’Algérie profonde. Et, par ses principes et son engagement, elle a fini par imposer le respect à la majorité de la population de Sfisef, dont elle est issue, et manifeste sa fierté d’appartenir à la tribu des Ouled Slimane, une tribu aux valeurs d’orgueil si distinguées. Employée au secteur sanitaire de Sfisef, elle s’est encore illustrée par son dévouement pour sa noble mission en manifestant continuellement sa disponibilité au service du malade, avant d’intégrer les rangs de l’UNFA et d’entamer une expérience démocratique au sein de l’APC de cette localité, en qualité d’élue du RND. Une formation qu’elle a défendue pour demeurer fidèle à son évolution et à sa ligne de conduite, surtout. Pour cette consultation du 4 mai, elle fut sollicitée pour figurer dans la liste et représenter la femme.

A. B.