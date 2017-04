Sidi Bel-Abbès, M. Yahiaoui Bousmaha Tête de liste RND : « Accompagner la mutation de la wilaya »

Cadre et élu de l’APW ayant le privilège de présider une commission, le candidat et tête de liste du RND part favori, dans une certaine mesure, pour arracher quelques sièges, surtout qu’il a excellé dans le travail de proximité en sillonnant le territoire de la wilaya, pour convaincre les populations du sud, notamment. La mobilisation relevée lors du meeting animé par M. Ouyahia en est l’illustration. Yahiaoui Bousmaha, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est à l’écoute pour accrocher les électeurs de la région. En compagnie des candidats Aboub Khelifa et Gendouzi Slimane, la locomotive semble bien huilée pour arriver à destination.

«Nous avons veillé à la représentativité de toutes les zones de la région. C’était le choix de la base, sans aucune interférence. Pour ces deux premières semaines de campagne, on pense avoir véhiculé le message et exposé fidèlement le programme de notre formation. Un programme enrichi par des propositions locales à l’effet de rentabiliser nos potentialités existantes, de nature à provoquer une véritable dynamique», confie le candidat qui compte investir le chef-lieu, cette dernière semaine, et axer la sensibilisation en direction de la jeunesse. Une véritable course contre la montre est livrée par les militants de ce parti fortement implanté dans la wilaya, après le FLN. D’ailleurs, une bataille semble être engagée entre les deux formations ayant relativement animé la scène locale et mobilisé un tant soit peu la foule.

A. B.