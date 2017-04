Campagne électorale législative,M.  Ouyahia à Sétif : « Préserver l’unité du peuple »

À Sétif, où il a animé un imposant meeting, hier à la salle omnisports de la cité des 1.006-Logements, Ahmed Ouyahia, secrétaire général du RND, devait d’abord procéder à une rétrospective historique de cette ville qu’il qualifiera de creuset du mouvement national, rappelant les étapes fortes qu’elle aura vécues dans la gloire, la fierté et le sang, lors des massacres du 8 mai 1945. De grands hommes également, à l’image de Ferhat Abbas et de Mohamed Lamine Debaghine, ont forgé l’histoire de cette région.

Ahmed Ouyahia, qui s’est dit heureux d’être une fois encore à Sétif, «symbole de l’avenir de l’Algérie», ne manquera pas de rappeler les avancées qu’a connues cette wilaya qui compte aujourd’hui deux grandes universités, un pôle industriel, un immense parc de logements tous segments confondus, autant d’acquis qui «vous valent de porter les rêves de l’Algérie de l’après- pétrole». Il se penchera ensuite sur les candidats de son parti aux prochaines élections législatives qui, dit-il, sont des femmes et des hommes propres qui ne sont pas issus de la «ch’kara», ajoutant, à propos du programme du Président de la République, que c’est là un programme de 40 millions d’Algériens derrière lequel le RND s’est mobilisé et qu’il soutient depuis 1999. Il reviendra sur le programme du RND et dira que c’est un programme qui va dans le sens de la continuité, articulé autour de 4 éléments précis que sont la préservation, la sécurité du pays et l’unité de notre peuple, l’amélioration de la gestion du pays, celle du rendement économique et l’amélioration du volet social. Le RND, ajoute Ahmed Ouyahia, a été fondé par des moudjahidine, des enfants de chouhada, des patriotes, des gardes communaux, des hommes qui sont restés debout aux côtés des forces de l’ANP et des services de sécurité, auxquels il rendra un vibrant hommage. Il appelle cependant les citoyens à rester vigilants, car l’Algérie n’est pas une île, citan ce qui se passe au Yémen, en Syrie, en Irak et en Libye, et tous les effets engendrés par «le printemps arabe». Pour ce faire, «nous devons faire preuve de notre attachement à la Déclaration de Novembre, à l’islam notre religion, pour faire barrage à ceux qui tenteraient de nous diviser et marquer notre attachement à la politique de réconciliation nationale», ajoutant que le RND militera pour la peine capitale dans les enlèvements d’enfant et l’introduction de la drogue dans les milieux infantiles. L’investissement générateur de richesse et d’emploi, dans cette situation difficile générée par la chute des cours de pétrole, l’encouragement à l’exportation du produit local, le renforcement de l’agriculture, par la mise en place de programmes spéciaux pour les montagnes, et la mise en place de mécanismes encourageant l’accès au logement et l’amélioration du pouvoir d’achat, seront autant d’autres points développés par le SG du RND qui appellera les citoyens à voter massivement le 4 mai prochain. M. Ouyahia a animé par la suite un meeting à Bougaâ.

F. Zoghbi