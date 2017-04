M. Sellal en visite de travail et d’inspection hier à Batna : Une écoute attentive aux doléances

De notre envoyé spécial : Karim Aoudia

C’est au cœur de la capitale des Aurès, Batna, et plus précisément à la maison de la Culture Mohamed-Laïd-El-Khalifa, que le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, a prononcé un discours qui fera date.

Lors de sa rencontre avec les autorités locales et les représentants de la société civile, au terme de sa visite de travail et d’inspection qui l’a conduit dans cette wilaya de l’Est, le Premier ministre a défendu, dans son allocution, le projet de renouveau national, rappelant, dans ses propos très pointilleux sur les détails, le processus d’édification d’un État de droit initié et mis en œuvre sous la conduite du Président Abdelaziz Bouteflika. Un processus visant à bâtir un État souverain doté d’institutions de représentations légitimes rompues à l’exercice de la démocratie, jouissant d’une stabilité sécuritaire et pour la sauvegarde des principes de justice sociale. Un État résolument engagé sur la voie de la diversification économique où la compétitivité est le maitre-mot. Il s’agit donc de cette dynamique qui a été accompagnée d’actions de réformes aussi ambitieuses que laborieuses, d’une importance déterminante, voire décisive, tant ses objectifs sont aujourd’hui tous consacrés, comme le fait savoir M. Sellal, à la faveur de la révision substantielle et historique de la Constitution.

À Batna, le Premier ministre a rappelé aussi dans son discours les multiples visites qu’a effectuées le Président de la République, sillonnant le pays de long en large, consacrant, pour chacune d’elles, «une nouvelle opportunité pour de chaleureuses retrouvailles entre le Chef de l’État et des citoyens aspirant à une vie meilleure, certes, mais forts heureux quant aux mutations profondes qu’ont connues toutes les régions du pays».



Le bastion des hommes libres et dévoués



Ces qualités par lesquelles se distingue la population de Batna sont indéniables, a affirmé le Premier ministre, affirmant que celles-ci «s’inscrivent dans les prolongements des ces vérités déjà confirmées dans le parcours historique des Aurès par lesquelles l’on se remémore les épopées multiples de la région et les sacrifices consentis par des milliers de ses valeureux enfants pendant la glorieuse guerre de Libération. Ces derniers, et à l’instar de leurs compatriotes, se sont mobilisés comme un seul homme pour libérer notre cher pays du joug du colonialisme», a tenu à rappeler Abdelmalek Sellal, en mettant l’accent sur les fondements de la personnalité algérienne si bien incarnée chez nos concitoyens de cette partie du pays.

Le Premier ministre a souligné qu’il s’est déjà exprimé sur le sujet, lors de sa récente visite à Oran, avant d’ajouter : «Nous voilà aujourd’hui réunis dans l’un des bastions de l’identité nationale, et je suis fier de réitérer devant vous que nous sommes des Algériens imprégnés des mêmes valeurs de piété musulmane, de fierté amazighe, de noblesse arabe et de sagesse propre aux fils du Sahara.»

«Toutes ses caractéristiques qui définissent la personnalité algérienne se reflètent parfaitement dans la personnalité du Président de la République qui vous transmet, à vous et à toute la population de Batna ses chaleureuse salutations», a encore souligné M. Sellal, lors de la rencontre qu’il a présidée à la maison de la Culture. Une rencontre qu’il n’a pas voulu circonscrire uniquement à l’évocation d’épopées historiques, aussi «glorieuses qu’honorables», a-t-il encore précisé, tout en insistant sur le fait que sa visite à Batna est aussi une «opportunité pour débattre notre présent et notre avenir, afin de consolider le cadre du développement, en particulier dans cette wilaya, et dans tout le pays, en général». Pour M. Sellal, Batna n’est pas uniquement le bastion du nationalisme fidèle et qui, à chaque occasion, a répondu présente à l’appel de la nation.



Nouveau découpage administratif : l’approche moderne de M. Sellal



«À la faveur du programme de développement présidentiel, cette wilaya s’est muée, depuis quelques années déjà, en véritable pôle économique de premier plan, consacrant des taux de croissance évolutifs dans de nombreux domaines d’activité», a indiqué le Premier ministre. Mettant de l’avant le fait que la capitale des Aurès est composée de 61 communes et de 21 daïras, M. Abdelmalek Sellal a très vite instruit sur le premier défi à relever dans l’immédiat, soit cette impérieuse nécessité d’aller vers une action de développement homogène et harmonieux.

Cette option devra être engagée suivant une dynamique garantissant une croissance bien perceptible sur l’ensemble du territoire de Batna, ses hameaux et villages y compris, a en effet plaidé le Premier ministre.

«Notre objectif est de rapprocher l’État du citoyen, et non pas le contraire, et ce principe sera à l’avenir pleinement pris en considération, dans le cadre de la création des nouvelles wilayas déléguées des Hauts Plateaux auxquelles succédera le nouveau découpage administratif», a tenu à préciser M. Sellal.

Par ailleurs, il a mis en évidence l’impact escompté de ces nouvelles structures en termes de modernisation et d’affermissement de la prestation globale du service public. «Aujourd’hui, dit M. Sellal, plus d’un tiers de la population algérienne est native des années 2000, et pour cette génération montante, la sécurité et la stabilité relèvent de données sommes toutes normales, tout comme le sont leurs attentes en termes de prestations publiques, de disponibilité des produits de consommation et l’accès aux technologies de l’information et de la communication.»

Pour le Premier ministre, «l’importante évolution de la croissance démographique est certes un motif de fierté pour le pays. Cependant, cette même évolution nous impose à tous de faire valoir un esprit responsable dans la préservation du pouvoir d’achat et du niveau de vie des Algériens, et ce en tenant compte des mutations profondes de la société et qui nous recommandent aussi d’agir avec un sens positif».

«L’amélioration continue du mode de vie de nos concitoyens est tributaire, affirme encore M. Sellal, de la mobilisation et de l’adhésion de tout un chacun.»



Le recours à l’endettement extérieur définitivement exclu



«Assurer un avenir meilleur aux Algériens» est un objectif auquel aspirent les pouvoirs publics et qui fera dire au Premier ministre, la nécessité «de faire valoir l’intérêt collectif et de bannir toute pratique d’égoïsme».

«Dans cette optique, il m’est aisé de reconnaître, indique encore M. Sellal, que c’est bel et bien du devoir de l’État de faire le premier pas, pour consolider les liens, la confiance avec le peuple et instaurer des méthodes de gestion justes qui seront appliquées dans la transparence et de façon inclusive.»

Il rappelle aussi que face à la crise qui secoue depuis presque trois années le marché mondial du pétrole, «l’Algérie a préféré opter pour la réhabilitation des valeurs du travail et la diversification d’une économie productive, et non pas de se soumettre aux propositions de certains qui consistent, notamment à revoir notre politique de défense des acquis sociaux ou encore recourir à l’endettement extérieur».

«Je suis convaincu, appuie le Premier ministre, que si cette équation à laquelle nous sommes confrontés était proposée à nos héros de la Révolution qui sont Ben Boulaïd, Ben Batouche et Ali Nmer, ils auraient sans doute cautionné le choix fait aujourd’hui par le frère le moudjahid Abdelaziz Bouteflika, qui refuse de miser sur l’avenir des générations futures en conduisant l’Algérie vers une quelconque situation de dépendance vis- à-vis de l’extérieur.»

En matière de développement, explique M. Sellal, «l’action de l’État obéit à la logique de préservation de nos acquis consacrés jusque-là. Nous souhaitons promouvoir davantage la justice sociale et développer au mieux notre système économique, de façon à le libérer définitivement de sa dépendance aux richesses naturelles et aux hydrocarbures», a-t-il soutenu.

Il fait savoir, à ce propos, que les résultats déjà obtenus, dans le cadre de la mise en œuvre de cette nouvelle orientation, sont encourageant dans plusieurs domaines, ce qui a permis, se félicite le Premier ministre, «l’émergence de produits nationaux d’une haute qualité et, de surcroît, très compétitifs, du point de vue de la concurrence».

«Ces produits qui constituent les premiers fruits certifiant d’une nouvelle économie émergeante peuvent non seulement subvenir aux besoins du marché national, mais aussi de conquérir d’autres marchés via la dynamisation de l’activité de l’exportation.»

Aller vers l’exportation constitue d’ailleurs un des axes cardinaux de la nouvelle stratégie de relance économique prônée et mise en œuvre par les pouvoirs publics. M. Abdelmalek Sellal le fait savoir d’ailleurs clairement, en affirmant haut et fort que «nous ne voulons plus que les navires qui nous transportent les produits importés par l’Algérie repartent vides».

En décodé, il est donc impératif, pour la bonne santé de notre économie, de faire valoir une stratégie d’exportation des plus optimales, ce qui passe nécessairement, indique le Premier ministre, «par une amélioration certaine du système bancaire, ainsi qu’une hausse des actifs bancaires et des taux d’investissements participatifs».



Mobilisation sans faille pour le 4 mai



D’autre part, le Premier ministre a aussi soutenu, lors de sa rencontre avec les autorités locales et les représentants de la société civile de Batna, que «toute démocratie est dénuée de sens lorsqu’elle ne garantit pas le droit au logement, l’accès à l’éducation et à la santé, et n’assure pas le droit d’expression et d’information, ainsi que la promotion de la pratique politique et du travail associatif».

«Les principes de la participation et du travail collectif, qu’ils soient verticaux ou horizontaux, constituent cette condition sine qua non pour hisser nos mœurs démocratiques au plus haut niveau», dit en substance M. Sellal. C’est là d’ailleurs l’objectif de la révision de la Constitution, ayant donné naissance à de nombreuses institutions de consultation et organismes de surveillance et de contrôle, et dont la création confirme, précise M. Sellal, l’importance de dialogue entre les forces vives de la nation, et duquel ne peuvent émaner que des résultats positifs. «Vous n’êtes pas sans savoir les conséquences que peuvent engendrer les politiques de la scission. Vous connaissez parfaitement la valeur de la sécurité et de la stabilité, et vous n’ignorez pas non plus la vertu de panser les blessures, loin de toute rancune et sentiment d’aversion, comme cela été rendu possible, grâce à l’application de la politique de réconciliation nationale», a ajouté M. Sellal, au cours de son intervention à Batna.

«Le peuple algérien et sage et perspicace, et sait très bien où réside son intérêt. Il ne tient surtout pas à s’aventurer en remettant en cause la souveraineté et la stabilité dont il jouit actuellement, après y avoir payé un lourd tribut. Tout système de démocratie mis en place doit d’abord et avant tout favoriser l’échange d’idées visant l’objectif de développer le pays et assurer son progrès, et c’est pour ces mêmes objectifs que le rendez-vous est pris pour la prochaine consultation électorale, par laquelle nous saurons prouver une fois de plus notre attachement aux idéaux de la patrie et notre engagement à servir le pays sur la base de valeurs nationalistes authentiques», a plaidé le Premier ministre, exhortant ainsi les citoyens à une participation massive, lors des législatives du 4 mai.

K. A.