Avis d’électeurs : « Se plaindre sans agir ne résoudra rien »

Très remonté contre ceux qui appelle au boycott des élections du 4 mai prochain, le Dr Maallem, pneumologue, se dit outré et même choqué qu’il y ait encore des personnes qui poussent les citoyens à ne pas bénéficier et utiliser leurs droits légitimes. «Nous passons notre temps à nous plaindre, l’actualité et la crise économique nous donnent tous les jours les occasions pour, mais se plaindre sans agir ne changera rien. Une démocratie ne peut vivre que si les citoyens s’approprient le processus politique à commencer par les élections, comme une responsabilité comme un devoir, mais c’est aussi un droit et ceux qui ont acquis ce droit, il y a des années de cela , en se battant parfois, ne comprendraient sûrement pas aujourd’hui, pourquoi leurs descendants s’abstiennent de faire usage de ce droit, car c’est ne pas leur faire honneur que de refuser de voter». Le spécialiste considère «qu’avec toute la bonne volonté du monde, rien n’est possible si l’on continue à adopter la politique de l’autruche , et ne pas se sentir concernés parce qu’on a été déçus par nos politiques.

Il y a plus de 2.000 ans, le grand homme politique et orateur Périclès soulignait déjà combien la participation de l'ensemble des citoyens était importante dans une démocratie : «Nous considérons qu'un homme ne se mêlant pas de politique mérite de passer, non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile», renchérit le médecin qui nous fait un véritable cours sur la démocratie et la responsabilité citoyenne. Son collègue , le Dr Larbess, allergologue rejoint son ami sur l’importance de l’acte de voter «L'action de voter met le citoyen en contact direct avec le processus politique. Par ce geste, nous pouvons choisir nos dirigeants. Par une simple coche sur un bulletin de vote, nous exprimons ainsi à nos dirigeants notre opinion au sujet des décisions qui influeront sur notre vie. En participant à une élection et en donnant notre point de vue, nous contribuons au bon fonctionnement de notre démocratie. Le fait d'exprimer notre accord ou notre désaccord avec nos dirigeants indique que le système politique peut assumer des points de vue différents et résoudre les divergences. En s'abstenant de voter, nous brisons le lien entre chacun des citoyens» le médecin reconnaît que «mon vote est encore indécis, mais il est certain que je voterai», affirme le spécialiste .

Farida Larbi