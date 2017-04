Parlement arabe : Les participants saluent un climat démocratique

Le Parlement arabe a salué «le climat démocratique» qui règne entre les partis politiques en lice pour les législatives du 4 mai prochain et le souci de l’Etat algérien d’assurer la régularité et la transparence de ces échéances électorales «pour l’élection d’un Parlement pluraliste». Au terme des travaux de la 5e réunion de la deuxième session ordinaire du Parlement arabe, clôturés hier au Caire, le Parlement arabe a rendu public un communiqué sur les élections législatives, dans lequel il salue «le souci de l’Etat algérien d’assurer la transparence et la régularité des élections à travers la mise en place de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE)».

Le Parlement arabe a valorisé en outre «les efforts soutenus du gouvernement algérien pour garantir l’élection d’un Parlement pluraliste, représentant les diverses franges sociales et orientations politiques», exprimant le vœu de voir parachevée l’édification de cet édifice législatif, pour «être le représentant réel du peuple algérien et le porte voix de ses ambitions et ses aspirations». A ce titre, le Parlement arabe a salué «le climat démocratique et la compétition fraternelle qui règnent entre tous les courants politiques en lice pour ces législatives» et qui mettent en évidence, ajoute le communiqué, «un engagement national et une maturité politique sous tendue par une longue expérience démocratique».

Le Parlement arabe a indiqué, dans ce sens, suivre «avec intérêt et satisfaction» les réalisations successives de l’Algérie sur la voie de la consolidation de sa sécurité, sa stabilité et la prospérité de son peuple, et ce, à travers «les préparatifs de la nouvelle étape du processus démocratique parachevant l’édification de l’Etat de droit, en l’occurrence l’organisation des élections législatives prévues le 4 mai 2017 « en tant que «nouveau jalon dans le processus des grandes réformes initiées par le Président de la république, M. Abdelaziz Bouteflika». A cette occasion l’institution parlementaire arabe appelle l’ensemble du peuple algérien à contribuer au succès de cette importante échéance électorale, «comme il a fait lors des rendez-vous décisifs de l’histoire du pays», et ce, en vue de mettre à profit les acquis nationaux réalisés grâce à des initiatives efficientes», à l’instar des révisions de la Constitution approuvées par le Parlement algérien, et qui «ont concrétisé les ambitions du peuple en permettant l’accès de la femme à la vie politique et le soutien de son rôle dans les institutions législatives et assemblées locales, la consolidation de la liberté d’expression et des libertés individuelles et collectives, la liberté d’investir, ainsi que la diversification de l’économie», ajoute le même communiqué. (APS)