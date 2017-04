M. Sellal en visite de travail et d’inspection hier à Batna : Une nouvelle dynamique socio-économique

M. Sellal a procédé à la mise en exploitation de la première tranche du périmètre irrigué de Chemra. Au cours de son inspection de ce périmètre irrigué, M. Sellal a indiqué que le Conseil participatif de l’Etat (CPE) étudiera la semaine prochaine, lors d’une réunion, la possibilité de créer des partenariats entre les propriétaires des fermes pilotes mal exploitées et des intervenants dans le secteur agricole pour «améliorer le rendement agricole de ces fermes».

Il a souligné que des investissements colossaux ont été engagés par l’Etat dans les transferts des eaux, notamment dans la région Est du pays pour le secteur agricole et qu’il était «impératif» de rentabiliser ces investissements et de réaliser «un saut qualitatif et quantitatif dans l’agriculture».

Il a, dans le même ordre d’idées, appelé à la mécanisation de l’agriculture «afin d'améliorer significativement la productivité et atteindre l’autosuffisance». M. Sellal a également exhorté les agriculteurs à travailler dans le cadre des coopératives agricoles pour une meilleure organisation du secteur et a ordonné les responsables des services agricoles «à intervenir directement dans les périmètres irrigués», soulignant que le secteur des Ressources en eau demeure un partenaire dans l’opération de création des périmètres irrigués. La première tranche du périmètre de Chemra totalise 1.698 hectares sur une superficie globale de 7.300 ha, répartie sur les communes de Chemra et Boulhilet, a été réalisée dans le cadre du projet des transferts des eaux depuis le barrage Béni Haroun dans la wilaya de Mila vers le barrage Koudiet Lemdouar, implanté à Timgad dans la wilaya de Batna. Ce projet a nécessité la mobilisation d’un montant de 585,872 millions de dinars alors que le coût des travaux de la seconde tranche de ce périmètre dont le taux d’avancement a atteint 60% sont estimés à 2,127 milliards de dinars.

La réalisation de ce projet vise le développement des périmètres d’irrigation dans cette région de la wilaya à vocation agricole, l’augmentation du rendement des productions agricoles, l’amélioration des conditions de vie de la population et le désenclavement des zones rurales tout en contribuant à la création des postes d’emploi directs et indirects. La superficie globale des périmètres agricoles prévus dans la wilaya de Batna, à irriguer depuis les eaux transférées de barrage de Béni Haroun est estimée à 24.000 ha dont 16.000 ha dans la plaine de Chemra, 6.000 ha situés sur l’axe reliant les communes de Batna et d’Ain Touta et 2.000 autres hectares dans la commune d’Ouled Fadel.



Production de panneaux photovoltaïques à Ain Yagout



M. Abdelmalek Sellal a inauguré dans la commune d’Ain Yagout, l’unité de statut privé, «Aurès Solaire» de production de panneaux photovoltaïques. En inspectant les différentes chaînes de production, il a valorisé l’orientation du secteur privé dans l’investissement dans les énergies renouvelables et a particulièrement insisté sur «la création d’un pont avec l’université» afin d’assurer des formations pratiques et de fournir pour le secteur des énergies renouvelables des compétences qualifiées. Il a annoncé qu’une clause rendant obligatoire l’exploitation de l’énergie solaire dans les équipements publics sera introduite dans les cahiers de charge relatifs à ces projets.

Il a ajouté qu’un travail de coordination entre le ministère de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, et celui de l'Industrie et des Mines sera élaboré pour veiller à exécuter cette clause, notamment dans la réalisation des hôpitaux et des établissements scolaires dans les régions enclavées. Construite et équipée dans la zone d’activités de la commune d’Ain Yagout dans le cadre d’un partenariat avec une firme française sur la base de la règle 51/49, agréée par le conseil national de l’investissement, l’unité Aurès Solaire produit 125.000 panneaux solaires par année, soit l’équivalent de 30 mégawatts représentant les besoins de 30.000 foyers.



Renforcement pédagogique de l'université Mustapha Ben Boulaïd



Le Premier ministre a procédé dans la commune de Fesdis, dans le cadre de sa visite de travail dans la wilaya de Batna, à l’inauguration de 3.000 places pédagogiques du département de formation de base des sciences et des technologies de l’Université Batna 2, chahid Mustapha Ben Boulaïd. Au cours de l’inspection de ce département, il a appelé à faire des universités algériennes «des villes intelligentes» dotées de toutes les commodités permettant à la communauté estudiantine de poursuivre son cursus universitaire dans les meilleures conditions.

Il a souligné que des investissements imposants ont été engagés dans le secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en matière de réalisation et d’équipement et qu’il était impératif de rentabiliser ces infrastructures à travers «une meilleure organisation» devant permettre d’assurer une place pédagogique pour chaque bachelier. Inscrite dans le cadre d’un projet de réalisation de 6.000 places pédagogiques, la réalisation de ces 3.000 places pédagogiques a nécessité la mise en place d’un montant de 995,686 millions de dinars.

L’Université chahid Mustapha Ben Boulaïd totalise pour l’année universitaire en cours 31.000 étudiants, encadrés par 1.110 enseignants.

Elle reçoit annuellement entre 6.000 et 7.000 nouveaux étudiants répartis sur les facultés des sciences de la technologie, de la nature et de la vie, des mathématiques, de la terre, de l’informatique, des langues étrangères, de la médecine et l’institut des activités physiques et sportives. A l’entrée de l’université, M. Sellal a inauguré une fresque commémorative du chahid Mustapha Ben Boulaïd, le lion des Aurès.



Sécurisation de l’approvisionnement en eau potable



M. Sellal a inauguré la première partie du projet de renforcement et de sécurisation en matière d’approvisionnement en eau potable de la capitale des Aurès, et ce, dans le cadre de sa visite de travail dans cette wilaya. Inspectant les différents équipements réalisés dans le cadre de cette première tranche du projet structurant du secteur des ressources en eau, M. Sellal a particulièrement insisté sur le parachèvement des travaux de la deuxième tranche du même projet «avant le mois de ramadhan».

Le Premier ministre a instruit à l’effet de procéder à augmenter le volume d’eau emmagasiné dans le barrage Koudiet Lemdouar, implanté dans la commune de Timgad, qui affiche actuellement 38 millions m3 à 50 millions m3 à partir du barrage de Béni Haroun de la wilaya de Mila.

Réalisé avec l’objectif d’assurer une alimentation en eau potable H/24 pour les habitants de la ville de Batna, et assurer également l’approvisionnement en cette denrée vitale durant 72 heures en

cas de perturbation de la distribution d’eau, la première tranche du projet de renforcement et de sécurisation en matière d’approvisionnement en eau potable de la capitale des Aurès englobe la réalisation de trois réservoirs d’une capacité de stockage de 25.000, 10.000 et 5.000 m3.

Implantés dans les régions de Hamla 3 et Kechida, ces réservoirs devront assurer une alimentation en eau potable H/24 pour plus de 140.000 habitants de la capitale des Aurès, alimentés dans le passé, à raison de six heures chaque deux jours. D’un coût de réalisation estimé à 27,6 milliards de dinars, le projet de renforcement et de sécurisation en matière d’approvisionnement en eau potable de la ville de Batna vise également à optimiser l’exploitation des ressources en eau disponibles à la station de traitement de Koudiet Lemdouar et l’apport des eaux souterraines de la région de Djerma.

Auparavant, le Premier ministre avait procédé à l’inauguration du salon de l’investissement Batna Invest à la salle Assihar, au centre ville avec la participation de 62 investisseurs.

M. Sellal a également inauguré l’évitement nord de la ville de Batna, un projet totalisant 18 km en double voie, essentiellement utilisé par les véhicules de gros tonnage devant permettre de désengorger la circulation dans le centre de la capitale des Aurès tout en facilitant la traversée.



Inspection du chantier du complexe de fabrication des turbines



M. Sellal a inspecté le chantier de réalisation du complexe industriel de fabrication des turbines implanté dans le parc industriel de la commune d’Ain Yagout. La première turbine du complexe d’Ain Yagout sortira à la fin de l’année 2018, selon les explications. In situ, M. Sellal a souligné l’importance «d’aller vers l’université et trouver une adéquation entre la formation universitaire et les projets de développement en cours».

Le Premier ministre a, dans ce contexte, appelé à encourager les jeunes à créer leur entreprises et à œuvrer à faire émerger autour du tissu industriel une filière de sous traitance compétitive et performante.

Il a aussi insisté sur l’amélioration du taux d’intégration nationale avec l’objectif «de réduire la facture d'importation et de s'orienter vers l'exportation». Erigé sur une superficie de 20 hectares, le complexe industriel de fabrication des turbines est réalisé dans le cadre d’un partenariat algéro-américain entre le groupe Sonelgaz et le groupe industriel General Electrics. Ce projet, qui a nécessité la mise en place d’un montant de 230 millions de dollars, est spécialisé dans la fabrication des turbines à gaz, des turbines à vapeur, des alternateurs et systèmes de contrôle-commande.

La capacité de production de ce complexe, dont la mise en service est prévue en décembre 2018, est de produire entre 4 et 6 turbines à gaz et 3 turbines électriques par an. La concrétisation de ce projet permettra la création de 400 postes de travail directs et 300 autres indirects en plus de sa participation dans la transmission et la maîtrise de la technologie moderne, à travers la formation des cadres universitaires et des promus des centres de formation professionnelle.

Au cours de cette inspection, le Premier ministre a présidé une cérémonie de signature de trois contrats, entre le groupe Sonelgaz et General Electrics, relatifs à la fourniture des turbines pour le plan de développement de la SPE (Société algérienne de production de l’électricité/filiale de Sonelgaz), à l’achat des équipements de la centrale d’Oumache dans la wilaya de Biskra et un troisième contrat pour la maintenance des centrales. (APS)