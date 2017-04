Grand angle : Enseignements

lLe second tour de la présidentielle française opposera le 7 mai prochain Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Le duel annoncé aura donc bel et bien lieu et quel que soit le vainqueur de ce tour, la France n’en sortira pas indemne notamment sur le plan politique. La victoire à ce premier tour du président du mouvement « En Marche « créé il y a à peine un an et de la présidente du Front National, avec respectivement 23,75 % et 21,53 % des voix exprimées, est une remise en cause du paysage politique français tel qu’il a fonctionné depuis des lustres. Le vieux monde politique totalement pulvérisé est en état de choc. L’élimination de la droite et de la gauche interpelle ainsi au lendemain de cette élection inédite dans les annales électorales de la France. Les français ont ouvert

«une nouvelle page « de l’histoire de la Ve République, avec la victoire d’Emmanuel Macron, un novice en politique âgé de 39 ans à peine, estiment les analystes. Mais pas seulement : l’arrivée en seconde position de Marine Le Pen, par voie de conséquence du courant extrémiste qu’elle représente, est un autre indicateur du chamboulement survenu dans les us et coutumes de la politique en France et qui ne manquera pas d’impacter sur son futur. La droite et la gauche, qui ont pris acte de ce désaveu, mettront sans nul doute plus de temps que souhaité pour se reconstruire, même si dès ce 23 avril, les deux courants s’inscrivent dans la perspective des législatives prévues le 18 juin prochain. Mais la recomposition de la famille sera ardue, d’autant que les résultats enregistrés par les représentants « officiels « de la droite et de la gauche, 19,9% pour François Fillon et 6,2% pour Benoît Hamon, risquent d’élargir les fissures causées dans les deux camps. Faut-il pour autant se demander qui sera le prochain président de la France ou considérer dès maintenant que les jeux sont faits ? Selon toute logique, son nom est d’ores et déjà connu: il s’agit d’Emmanuel Macron. Les appels aux perdants à voter pour lui devraient ainsi confirmer les pronostics des instituts de sondage qui l’ont placé comme grand favori pour le second tour. Il semble en effet difficile de croire que l’on soit dans le même scénario que celui des USA en novembre dernier où l’archi-favorite a été battue par un autre novice en politique. Mais il reste que le danger pour la France ne sera pas définitivement écarté et ce même en cas de victoire de Macron. Pour le FN cette élection présidentielle de 2017 fera date. Le Pen aura réussi à obtenir pour son parti le meilleur score de toute son histoire à une élection. C’est dire que la force politique de l'extrême-droite et les idées qu’elle véhicule ont continué leur percée au sein de la société. Et que désormais il faudra compter avec le Front National sur l’échiquier politique français. Et ce ne sont là que les premiers enseignements tirés de la gifle retentissante donnée à l'establishment politique.

Nadia K.