Second tour de la présidentielle en France : Un Front républicain contre Le Pen ?

Le jeune pro-européen, Emmanuel Macron, part favori dans la bataille lancée hier pour le second tour de l'élection présidentielle française, le 7 mai, face à la dirigeante d'extrême droite anti-mondialisation, Marine Le Pen, duel qui exclut les deux grands partis traditionnels.

Marine Le Pen qui réalise ses meilleurs scores dans les zones rurales, les petites communes, les régions qui ont pâti de la mondialisation est repartie sur le terrain dès hier matin avec un déplacement dans le nord de la France. Le premier tour du scrutin, marqué par une participation massive de près de 80%, signe l'élimination sans précédent des deux grandes formations de droite (Les Républicains) et de gauche (Parti socialiste) dans la course finale à l'Elysée, au profit de deux candidats aux antipodes portés par le désir de renouvellement politique des Français. Les «Unes» des quotidiens français résument le choc de ce premier tour et les enjeux à venir : «la droite K.-O», titrait le journal de droite le Figaro. Le quotidien de gauche Libération affichait une photo de Macron avec le titre : «À une marche» (de l'Elysée), allusion à son mouvement En marche ! «Jamais!», s'exclamait pour sa part le journal communiste l'Humanité avec une photo de Marine Le Pen. «En une année, nous avons changé le visage de la vie politique française», a lancé Emmanuel Macron devant ses partisans réunis dimanche soir à Paris. Le résultat de l'ancien ministre de l'Economie et les pronostics de victoire liés aux reports attendus des voix en sa faveur pour faire barrage à l'extrême droite est «le scénario parfait dont le marché rêvait désespérément» Jamais élu, M. Macron est en bonne position pour succéder au président sortant François Hollande et devenir le plus jeune président de la République de l'Histoire, devant Louis-Napoléon Bonaparte (1808-1873). La majorité de la classe politique française de droite comme de gauche a appelé à «faire barrage» à l'extrême droite, dont les candidats battus François Fillon et Benoît Hamon.

Le président français François Hollande a annoncé hier qu'il votera au second tour pour le centriste Emmanuel Macron car la candidate d'extrême droite Marine Le Pen serait selon lui «un risque» pour l'avenir du pays. «La présence de l'extrême droite fait une nouvelle fois courir un risque pour notre pays (...) Face à un tel risque, la mobilisation s'impose et la clarté des choix. Pour ma part, je voterai Emmanuel Macron», a déclaré le président socialiste lors d'une allocution au lendemain du premier tour du scrutin. Dans un communiqué La Grande mosquée de Paris et sa Fédération nationale (FGMP) ont aussi appellé» les musulmans de France à voter massivement pour le candidat Emmanuel Macron qui, dans le respect des valeurs républicaines et de l'application stricte des principes de la laïcité, incarne la voie de l'espoir et de la confiance dans les forces spirituelles et citoyennes de la Nation «Nigel Farage, ancien leader du parti europhobe britannique Ukip et grand architecte du Brexit, a reconnu que Marine Le Pen n'était pas la mieux placée pour le second tour de l'élection présidentielle française, mais a prévenu qu'une surprise était toujours possible. «Je ne prédis pas encore la victoire de Le Pen, mais je pense que l'écart est plus proche de 10 points que de 20 points, et que cela peut encore évoluer», a déclaré M. Farage sur la chaîne d'information américaine Fox News



Duel télévisé Macron - Le Pen le 3 mai



Un duel télévisé entre le centriste Emmanuel Macron et la cheffe de l'extrême droite Marine Le Pense se tiendra le 3 mai. «On sera front à front avec l'adversaire qu'on a désignée tout au long de cette campagne», a indiqué un proche de M. Macron, à propos de ce débat programmé sur deux chaînes télévisées, quatre jours avant le second tour, dimanche 7 mai.



Et après, quelle majorité pour le vainqueur ?



Quelle majorité parlementaire pour le futur président français ? Que le centriste Emmanuel Macron ou la candidate d'extrême droite Marine Le Pen l'emporte le 7 mai, chacun devra batailler pour trouver une majorité aux législatives de juin, cruciale pour gouverner sans frein. Macron s'est engagé, dès dimanche soir, à «construire une majorité de gouvernement et de transformation nouvelle», alors que son mouvement, «En Marche !», créé il y a un an à peine, n'a pas encore d'ancrage électoral. «S'ils votent pour m'élire président, dit-il, ils me donneront une majorité à l'Assemblée», lors des législatives des 11 et 18 juin. Jérôme Sainte-Marie, de l'institut Polling Vox, est du même avis : «Quel que soit le président élu, les Français confirment» au Parlement le choix de leur président. Pour lui, Emmanuel Macron a «un atout» : «il est compatible avec une partie de la gauche et une partie de la droite». Mais, pour d'autres analystes, la partie est loin d'être jouée : Emmanuel Macron «n'a pas assez d'alliances ou d'accords», estime Frédéric Sawicki, professeur à la Sorbonne. Une majorité pour lui serait «possible, mais difficile», renchérit Bruno Jeanbart, d'Opinionway. Et la déroute des vieux partis de gouvernement (Les Républicains à droite, le Parti socialiste à gauche) — tous deux éliminés au premier tour — n'augure pas forcément de la défaite de leurs élus enracinés localement.

Un «front républicain», qui rappelle l'élection présidentielle de 2002, qui avait vu le fondateur du FN, Jean-Marie Le Pen, père de Marine, se qualifier au second tour du scrutin face à Jacques Chirac avant d'être battu à plate couture (17,79%) du fait du rassemblement contre lui. Les marchés financiers, à commencer par la place parisienne, saluaient, par de très fortes hausses, le résultat du premier tour, pariant sur une élection du candidat Macron. «Ballotage favorable pour les marchés», soulignent les analystes, qui ajoutent que «les investisseurs devraient être largement soulagés». C'est le scénario parfait dont le marché rêvait désespérément pour les investisseurs. Le jeu semble déjà fait.

M. T. et agences

-----------------/////////////////

Damas espère un changement à son égard

La Syrie «espère» un changement de la politique française à son égard après l'élection présidentielle, a affirmé, hier à Damas, le vice-ministre syrien des Affaires étrangères, Fayçal Moqdad. «Nous espérons un changement, car la politique actuelle a jusqu'à présent consisté à soutenir les rebelles et le terrorisme», a déclaré M. Moqdad, cité par l'AFP. «Nous attendons avec impatience que la prochaine administration (française) répare cette situation et qu'elle soit à la hauteur des attentes du peuple français», a ajouté le responsable syrien. «Cela signifie lutter réellement contre le terrorisme partout dans le monde, y compris en Syrie, qu'il s'agisse du terroriste de Daech (groupe terroriste autoproclamé État islamique) et du Front El-Nosra», a-t-il poursuivi.