5e festival Architerre : Les conceptions en terre crue à l’honneur

Le 5e Festival international de promotion des architectures de terre (Architerre) a été inauguré dimanche dernier à Alger par l’ouverture au public de l’exposition itinérante «Architecture en terre d’aujourd’hui». Installé au Palais des expositions des Pins maritimes (Safex), le 5e Architerre a été organisé en partenariat avec le 20e Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics (Batimatec), inauguré le même jour. Les organisateurs de Architerre proposent aux visiteurs l’exposition «Architecture en terre d’aujourd’hui» réunissant les 40 œuvres d'architectes finalistes du «Terra Award», Prix mondial des architectures contemporaines en terre, et dédiée cette année aux conceptions en terre crue. A travers des photos et des fiches techniques d’ouvrages divers (habitations, commerces, écoles, galeries d’art...), l’exposition met en avant les vertus techniques, esthétiques et écologiques de la construction en terre crue ainsi que les nombreuses possibilités offertes par ce matériaux. L'exposition, qui vise à promouvoir l’architecture de terre, se focalise également sur l’aspect économique de ces techniques, tant sur le plan des coûts de construction que sur celui de la consommation énergétique. L'objectif est, aussi, de démontrer que la terre offre les mêmes possibilités conceptuelles que les autres matériaux, tout en restant recyclable et disponible in situ. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, et le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, ont visité l'exposition à l'occasion de l'inauguration officielle du Salon Batimatec. Un premier atelier d’initiation aux techniques de construction en terre, organisé par le Centre algérien de promotion des architectures de terre (Capterre), a été également ouvert aux étudiants de l’Ecole polytechnique d’architecture et d’urbanisme d’Alger ainsi qu’aux enseignants de la formation professionnelle et aux professionnels du bâtiment. La directrice de Capterre, Yasmine Terki, a annoncé pour le 26 avril la tenue d’une journée d’information et de sensibilisation sur les architectures de terre, le bâtiment durable, et la réintégration culturelle de ces techniques.

Inaugurée en mai 2016 à Grenoble, l’exposition se poursuit à Alger jusqu’au 27 avril avant d’entamer une tournée dans plusieurs villes en Algérie. (APS)