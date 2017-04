Mois du patrimoine à Mila : Fête du couscous

La fête du couscous et des pâtes traditionnelles dans sa 13e édition a été organisée hier dans la wilaya de Mila, à l’initiative de la chambre de l’artisanat et des métiers (CAM). Vingt-deux cuisiniers provenant de cinq wilayas du pays, à l’instar des régions de Constantine, de Mila, Tizi-Ouzou, Khenchela et Oum El Bouaghi, participent à cette manifestation qui se déroule à la Maison de l’artisanat et des métiers, a précisé un responsable de la CAM. Un jury composé de membres qualifiés a été désigné pour l’identification des trois lauréats de ce concours qui se verront attribuer un montant de 30.000 DA pour le premier lauréat, 20.000 DA pour le second et 10.000 DA pour le troisième. Le chef de l’exécutif local, Mohamed Djamel Khanfar, qui a présidé la cérémonie d’ouverture de cette manifestation, a indiqué que l’initiative vise à encourager la femme au foyer à réaliser des projets productifs tout en contribuant au développement du patrimoine local. La wilaya de Mila est réputée pour plusieurs de ses plats traditionnels à leur tête le couscous, connu localement sous le nom « El Mehaouar » en plus de la Chakhchoukha, entre autres.

Une exposition sur les productions industrielles locales a été organisée à cette occasion au niveau du hall de la Maison de l’artisanat et des métiers.