Ricardo Nicolai, romancier italien : « L'amour d'Ali Bitchin pour Lalahoum est la force du roman »

Riccardo Nicolai vient de publier chez Koukou éditions un roman historique de prestige. L'auteur italien a fouiné dans le XVIIe siècle pour exhumer la fabuleuse histoire d'Ali Bitchin, Aldino Peccini de son vrai nom, marin italien ayant échoué sur les côtes algériennes, emprisonné d'abord pour devenir par la suite un grand amiral de la flotte navale.

Rencontré samedi à Alger lors d'une vente dédicace de son roman intitulé Ali Bitchin, pour l'amour d'une princesse, l'auteur revient dans cet entretien sur le parcours rocambolesque d'Ali Bitchin, mais surtout, sur son histoire d'amour avec la légendaire Lalahoum, fille du roi du royaume de Koukou en Kabylie.



Comment l'idée vous est venue de ressusciter ce personnage du XVIIe siècle pour en faire l'histoire d'un roman ?

En tant que libraire et passionné des histoires anciennes, j’ai retrouvé des lettres que le prince de la ville de Massa Alberico Malaspina écrivait à Ali Bitchin quand il était esclave à Alger. Ali Bitchin est né à Massa en Toscane, j'habite toujours ce village, je peux dire que la curiosité de connaître la vie de mon ancêtre m’a poussé à faire des recherches, à étudier davantage cette époque, à venir sur Alger et à écrire ce roman.



Une fois à Alger, quelles étaient vos sources ?

Un ami algérois m’a donné des documents historiques de l’époque ottomane du XVIIe siècle, j’ai retrouvé aussi des documents de Diego Giaédo et Manuel Dargio qui étaient des esclaves avec Ali Bitchin, se sont des mémoires écrites pendant l’emprisonnement que j'ai exploité.

J'ai aussi questionné le temps et les lieux, une voix intérieure m'appelait pour accomplir ce travail, je suis allé en Kabylie, à la Casbah et à Bab El Oued. J’étais agréablement inspiré, j'ai scruté le ciel qu'Ali Bitchin regardait, j'ai senti les chaînes d'esclaves... j’étais totalement investi et déterminé à vivre cette histoire.





Comment avez-vous traité la narration de l'histoire. Est-ce qu'il s'agit d'un roman historique ou d'une histoire romancée ?

Il s’agit d’un roman qui parle de dates historiques, d’événement majeurs ayant marqué le grand parcours d'Ali Bitchin et de sa dulcinée Lalahoum. On y trouve entre autres la date de la construction de la mosquée, la date d’une bataille avec le bastion de France à El Kala, la date de sa mort. C'est dans ce cadre historique que j'ai écrit le roman. Et puis, j'ai laissé libre cours à mon imagination qui s'appuyait sur mes sentiments pour cette histoire que je trouve fabuleuse. Mon âme a écrit cette histoire, j'ai fait une investigation, une sorte d’enquête de deux ans pour voyager dans le temps et devenir moi-même Ali Bitchin.



Etant du même village et après avoir questionné le passé, comment peut-on décrire Ali Bitchin ?

Il était un jeune qui aimait la mer, grand amoureux de la marine depuis l’âge de dix ans, devenu grand raïs, le chef de la Tayifa qui était la corporation des raïs et du grand amiral de la flotte navale algérienne. Il y a des sources historiques qui disent que son courage était emblématique, que sa force était énorme en dépit d’être petit de taille, que son tempérament faisait son charisme. Sa devise était « Je suis le cœur au-delà de l’obstacle ».



On dit qu'Ali Bitchin n'est plus reparti en Italie après son histoire d'amour avec Lalahoum... Est-ce que cette idylle a occupé une grande place dans votre ouvrage ?

Ils se sont connus le jour de la profession de foi d’Ali Bitchine, c’était la femme la plus belle de l’époque, c'était la fille du roi du royaume de Koukou en Kabylie, il n’est jamais reparti pour l'Italie, on dit que sa beauté était sublime et qu'Ali Bitchin en était follement amoureux, qu'elle était sa motivation et sa raison d’être, qu'il s'est converti à l'islam et qu'il a changé son nom de "Aldino Peccini" à "Ali Bitchin". Pendant l’écriture du roman, j'ai consacré des chapitres à sa vie à Massa, la Régence d'Alger, à son emprisonnement, mais il est clair que sa merveilleuse histoire d'amour avec Lalahoum est un moment fort du roman.



Cette histoire séculaire vous passionne tellement que vous l'avez déjà adaptée au théâtre. Y a-t-il d'autres projets pour mieux faire connaître l'histoire d'Ali Bitchin ?

Le livre a connu un grand écho en Italie, mon souhait c'est de faire autant en Algérie et en Kabylie. Sur les deux rives de la Méditerranée on ignorait le passage de ce personnage mythique, je l'ai donc exhumé du passé. En effet, nous avons fait une pièce de théâtre en Italie après la sortie du livre.

Mon frère est metteur en scène, nous avons donc adapté l'histoire sur les planches en travaillant beaucoup sur la fantaisie. Beaucoup de monde est venu assister au spectacle, et la comédienne ayant joué le rôle de Lalahoum est Hania Belkadi, elle est la descendante directe de Lalahoum, une jeune Algérienne qui vit à Paris, c'était un moment très fort. Cette histoire me passionne, je songe à faire une suite au roman car j'ai encore des choses à dire, et pourquoi pas l'adapter au cinéma.



Après ce roman qui démontre l'histoire commune des deux pays, comment vous trouvez la relation entre l'Algérie et l'Italie sur le plan historique et culturel ?

Comme disait Ali Bitchin : « La Méditerranée est a tous ceux qui sont à son écoute, d'ici et de là, là ou le soleil né et là où il meurt ». Je ne crois pas que dans la pensée et l'histoire il y a des frontières et des nations. La Méditerranée est plus qu'une mer, elle relie les peuples. Jadis, à l'époque d'Ali Bitchin, il y avait une langue barbaresque très connue dans le jargon maritime de toute la Méditerranée, elle s'est volatilisée après le débarquement des français en Algérie en 1830.

Entretien réalisé par Kader Bentounès