Mme Namous invitée de notre forum : la danse du printemps

La huitième édition du Festival culturel international de la danse contemporaine, placée sous le slogan « Identités » est, comme le souligne si bien le commissaire de cette manifestation, l’occasion de découvrir « l’autre pour soi » d’apprendre que « l’être-moi », se fait à travers « l’être-autre » qui permet de créer ce rapport de miroirs.

Le Festival international de la danse contemporaine revient cette année en plein printemps. Avec pour slogan « Identités ». Les mesures d’austérité n’ont pas eu raison de lui, même si la durée et le nombre de participants ont connu une réduction. Parce que tout simplement l’année 2017 est pour le secteur de la culture, une année de continuité qui a perpétué la tradition des festivals qui permettent de mobiliser la jeunesse et rassembler dans l’amitié des jeunes venus de nombreux pays. Ce festival qui a gagné sa place, pour preuve, il est à sa huitième édition, réunira du 29 avril au 2 mai, 77 participants, représentant 10 pays. Les grandes lignes du programme de cette manifestation ont été dévoilées, hier, par le commissaire de ce festival, Mme Fatma-Zohra Senouci au Centre de Presse d’El Moudjahid. Aussi l’on apprendra que le choix de la date du 29 avril, n’est pas le fait du hasard. En effet, la date du 29 avril marque la journée internationale de la Danse. Cette date a été choisie pour commémorer l’anniversaire de Jean-Georges Noverre (1727-1810), créateur du ballet moderne. Pour Mme Senouci, c’est aussi le printemps, synonyme de sorties et de spectacles très demandés par un public fin connaisseur. Pour madame le commissaire, l’objectif du langage corporel par lequel sont rassemblés des professionnels de danse est de raconter. Et justement quelque 17 compagnies présenteront durant 4 jours leurs performances. Les troupes de danse viennent entre autres d’Espagne, de Russie, du Mexique, d’Egypte, d’Italie, de Chine, des Etats- Unis, de France. Cette année l’Allemagne participe pour la première fois et l’Ethiopie est l’invitée d’honneur. Un pays où la tradition de la danse remonte très loin dans l’histoire. Elle est, dans ce pays, pratiquée selon des registres et des circonstances bien définis. La Destino Dance Company, qui prend part au rendez-vous d’Alger, est la première compagnie de danse contemporaine du pays. L’Allemagne sera présente par la compagnie Anna Konjetzky. Pour la participation algérienne la coopérative culturelle de Batna participe pour la deuxième fois consécutive. Brillante lors de la précédente édition, les organisateurs ont tenu à reconduire sa participation. Si pour cette édition, il n’a y a pas concours, des cadeaux symboliques seront offerts à tous les participants. Cette année aussi, il n’y aura pas de conférence, en revanche, des ateliers masters classe seront organisés en marge des spectacles. Le plus important à retenir, c’est celui dédié aux enfants aux besoins spécifiques. L’Association Chems, qui vient en aide aux enfants atteints de trisomie et d’autisme, fera en sorte que ces derniers bénéficieront d’une thérapie par l’Art. Ils participeront par ailleurs, au spectacle de la clôture le 2 mai prochain. Il y a lieu de souligner que les spectacles auront lieu à l’Opéra d’Alger et au Palais de la Culture. L’entrée, faut-il souligner, sera payante. Des troupes présenteront leur chorégraphie, au niveau de l’esplanade de Riadh El Feth, en marge du Salon de la Créativité organisé par l’ONDA.

Nora Chergui