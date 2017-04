Dans la lucarne : résigné avant l’heure

En football, les responsables doivent avoir des nerfs en acier, mais aussi beaucoup de moyens pour mener positivement à terme leur équipe. C'est-à-dire atteindre l’objectif que la direction leurs avait assigné avant même le début de saison. C’est vrai que lors d’une compétition, on ne peut pas assuré à l’avance le résultat. C’est un leurre certainement « grossier » analogue à une « couleuvre » que personne ne peut avaler. Toutefois, ceux qui sont à la tête d’une équipe doivent lui assurer les moyens financiers nécessaires pour qu’elle puisse évoluer normalement et ne soit pas à la traîne dès le début de saison. Le terrain nous a toujours donné raison. Au fond, on peut dire que le terrain et la compétition sont les seuls éléments qui peuvent nous conforter dans nos convictions. Et là, il faut dire que les exemples sont légions dans notre Championnat national. La présente saison foisonne de cas réels qui ne peuvent que nous interpeller. Il en ressort que cette fin de saison est concernée aussi bien pour la course au titre de champion d’Algérie que pour la relégation. Concernant ce dernier volet, on peut dire que de nombreux clubs sont concernés par le purgatoire, puisque trois clubs quitteront certainement la Ligue-1. Là, c’est une certitude que personne ne peut remettre en cause. Si le MOB a déjà une idée de son sort, ce n’est pas le cas pour la JSK, le CAB, le CSC ou le RC Relizane…Toutefois, les milieux sportifs sont restés stoïques après les déclarations du président du CAB à une chaîne de télévision sportive privée. Personne n’a pu expliquer son état d’âme lorsqu’il a affirmé que son équipe qui avait perdu contre la JSK, au stade Sefouhi (Batna) sur le score de 1 à 0 est reléguée avant l’heure. Comment pouvait-il affirmer de tels propos alors qu’il reste encore sept matches avant la fin du Championnat national de Ligue-1 prévue le 06 juin prochain, en plein mois de Ramadhan ». Un peu désabusé par le «jeu de coulisses », le président du CAB, Farid Nezzar, a tenté de justifier sa position presque indéfendable—censée cependant pour certains eu égard à ce qui se passe dans notre football. Il a simplement affirmé que « le CAB est déjà relégué du fait qu’on a perdu contre un adversaire direct. De plus, on ne dispose pas de l’argent nécessaire qui puisse nous permettre de nous tirer d’affaire contrairement à nos adversaires qui sont mieux pourvus financièrement. On connaît le jeu de coulisses. Vous n’avez qu’à voir les matches restants pour comprendre la situation. Je peux même vous donner le troisième club relégable ».

De tels propos vous donnent froid au dos. Toujours est-il, la situation de notre football est loin d être reluisante. Indirectement, il veut dénoncer ce qui se trame aussi bien pour son équipe que pourd’autres. C'est-à-dire que la loi du terrain n’est pas respectée, mais l’argent qui coule à flots est à l’origine de certains résultats presque impossibles en début ou fin de saison. Aujourd’hui, on constate que des équipes qui ne gagnaient pas ni à domicile, ni à l’extérieur sont en train d’exceller comme le « sphinx qui renaît de ses cendres », aussi bien en Ligue-1 et qu’en Championnat national amateur qui gagnent hors de leurs bases sur des scores lourds. Les (4 à 0) sont devenus monnaie courante comme si ces équipes qui gagnaient difficilement « intra muros » se sont transformées en formations irrésistibles. Il est clair que quelque chose ne tourne pas rond dans notre football. Malheureusement, personne ne pourra faire quoi que ce soit sans preuves tangibles. D’où une impuissance qui fait, apparemment, les affaires de tout le monde.

Hamid Gharbi