Ligue-1 (mise à jour) : L'avantage du terrain déterminant

La Ligue du football professionnel organisera, aujourd'hui, deux matches comptant pour la mise à jour du Championnat national de Ligue-1. Le MCA ne gagne plus depuis longtemps. Durant cette phase retour elle n'a engrangé que sept points. Ce qui constitue une très faible récolte pour une formation qui avait été sacrée championne d'hiver avec 30 pts. Une chute qui reste incompréhensible. Il faut dire aussi que le problème entre Mouassa et le joueur Mokdad a dépeint clairement sur le rendement de l'équipe. Cependant, cette une équipe aspire à bien jouer mais oublie certainement au vestiaire son efficacité. Lorsqu'on rate des buts faciles, on ne peut espérer jouer les premiers rôles. On avait eu un aperçu à Zabana devant le MCO où Djemaouni avait raté un but tout cuit. Ce n'est pas comme cela qu'on peut réduire l'écart avec l'ESS qui compte dix points d'avance sur les Mouloudéens. On peut dire que les carottes sont cuites pour les camarades de Aouedj. Mouassa, qui, faut-il le rappeler, a un mal fou à trouver des solutions sur le plan offensif. Il ne donne pas de chance à Mansouri, alors que des joueurs qui ont montré leurs limites sur le plan offensif à l'instar de Zerdab sont reconduits à chaque fois. On a comme l'impression que le MCA est devenu un « gagne-petit ». Il risque d'en pâtir aujourd'hui au stade

5-Juillet devant le MOB, une équipe déjà reléguée. Si Mouassa n'aligne pas une équipe offensive, il risque de passer à côté comme ce fut le cas lors de la phase retour. Il est certain que devant le MOB, les camarades de Bouguèche n'auront pas le droit à l'erreur s'ils veulent au moins jouer pour la deuxième place. Les Mouloudéens, malgré leur troisième place, ne seront nullement les favoris du fait qu'ils ont montré des difficultés offensives dans cette enceinte. Gare à l'excès de confiance ! Au stade de Tizi-Ouzou, la JSK tentera d'enchaîner par un autre succès durant ces matches en retard. Elle a déjà engrangé 07 pts sur neuf possibles. L'occasion lui est ainsi offerte pour accroître ses chances de se maintenir en Ligue-1. Rahmouni, le coach de la JSK, pourra compter sur tous ses éléments pour venir à bout de l'USMA qui n'a pas joué depuis plusieurs semaines. Malgré cela, les poulains du belge, Paul Put, feront tout pour ne pas revenir bredouille de leur déplacement tizi-ouzouéen. Les Usmistes, faut-il le rappeler, n'ont pas encore abdiqué sur leur ambition de jouer pour le titre de champion d'Algérie que convoitent aujourd'hui les Sétifiens. Il faut dire que la blessure en dernière minute de Redouani (fracture du bras) pourrait contrarier les chances kabyles de remporter ce match. Il y a lieu de relever l'équilibre des forces, surtout que la JSK s'est nettement améliorée durant ces matches en retard. Elle en a bien profité. On espère que le fair-play prédominera !

H. G.

Programme :



Rencontre Journées Catégorie Horaires Lieu Obs

MCA-MOB Mardi 25 Avril Séniors 18h00 Stade 5-Juillet-1962 (Alger) Retransmission ENTV

Réserves 13h00 Stade Aït El Hocine Baraki (Alger)

JSK-USMA Mardi 25 Avril Séniors 18h00 Stade 1er-Novembre (Tizi-Ouzou) Retransmission ENTV