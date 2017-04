Regard : valoriser l’inutile

La «solution» recyclage des déchets, chez-nous, n’est, toujours pas, entrée dans nos mœurs. En dépit, d’un cadre juridique adéquat, à même de plaider en faveur de la promotion de cette activité, on ne se bouscule pas au portillon pour investir dans ce domaine, boudé, par nos hommes d’affaires, alors que sous d’autres cieux, il contribue, de manière certaine, à la croissance économique et la création de milliers d’emplois. En effet, l’économie verte et le traitement des déchets, en particulier, a du mal à se frayer un chemin, malgré ses effets directs sur la qualité de notre environnement et l’amélioration des recettes du pays. C’est un fait, le recyclage et le tri des déchets, ne sont toujours pas hissés, au rang de priorité pourtant nous sommes de gros consommateurs de produits considérés comme dérivés de certaines matières, jetées carrément dans la nature. Les Algériens utilisent pas moins de six cents mille tonnes de papier par an, importées pour une valeur de plus d’un demi-milliard de dollars. C’est énorme, voire inacceptable pour un pays, avantagé, par la nature si l’on sait qu’au niveau des hauts plateaux et de la steppe, des milliers d’hectares d’alfa sont abandonnés et inexploités. Aujourd’hui, nous somme à la traîne dans le recyclage des déchets et assimilés. Le taux de valorisation des détritus ne dépasse point le seuil de cinq %. Ce qui est dérisoire, par rapport aux quantités énormes, générées, annuellement par les ménages. Il existe certes, quelques tentatives, ici et là, lancées essentiellement par des jeunes entrepreneurs, dans le cadre du dispositif de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes, elles restent cependant très limitées, en raison de l’absence de la culture environnementale, alors qu’il est communément connu que l’économie verte est l’expression sur le terrain du développement durable. Aller à l’heure des restrictions financières, vers des métiers de l’environnement devient une nécessité, pour réduire la facture d’importation de plastique, de métaux, verre, pour ne citer que ceux-là, importés à coût de fortes devises. En tout cas, l’Etat mise beaucoup sur le développement d’une industrie de récupération et de recyclage, au cœur même du Programme national de gestion des déchets municipaux. Il suffit de passer à l’action et convaincre les investisseurs.

Samia D.