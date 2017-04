Education à l’environnement : formation au tri sélectif

Plusieurs programmes de formation et d’éducation citoyenne à la pratique du tri sélectif des déchets ménagers ont été lancés durant les deux dernières années au profit de différents quartiers de la ville d’Oran.

Ces opérations ont eu pour objectif de former des animateurs de quartiers (jeunes, enseignants, membres associatifs), chargés d’organiser les activités socioculturelles et éducatives sur le tri sélectif des déchets. L’initiative vise la création, à terme, des conditions favorables au lancement et à la réussite des opérations de tri sélectif au niveau des quartiers de la ville en partenariat avec les associations partenaires Chougrani, El-Wouroud wel Hayat et Santé Sidi El-Houari.

Plusieurs centaines de jeunes, filles et garçons, bénévoles et membres associatifs ont été ainsi formés en qualité d’animateurs socioculturels dédiés à la thématique du tri sélectif des déchets. Les programmes ont porté aussi sur la formation d’une centaine d’enseignants des trois paliers scolaires au tri sélectif et à l’animation pédagogique et culturelle. Quelques 5.000 écoliers, collégiens et lycéens initiés et imprégnés par leurs enseignants, ont participé à des animations éducatives éco-citoyennes dans les établissements scolaires des différents quartiers. En outre, un forum interscolaire a été organisé avec le concours des élèves, des jeunes et des membres associatifs pour l’échange d’expériences, avec la production d’un guide éco-citoyen de l’écolier sur le tri sélectif.

Initiées par le bureau d’Oran pour la région méditerranéenne (R20 Med),Ces opérations répondent pleinement aux objectifs et aux priorités de l’accord-cadre de partenariat entre le ministère en charge de l’Environnement et le R20 (Regions of Climate Action).

A la faveur de cet accord, signé en 2013, la capitale de l’Ouest a bénéficié d’une opération-pilote de tri sélectif des déchets ménagers, lancée en avril 2015 à travers les cités AADL Pépinière, Akid-Lotfi, et un îlot du secteur urbain d’Es-Seddikia (HLM).

Les habitants de ces quartiers disposent, dans ce cadre, de nouveaux bacs pour entreposer les déchets secs recyclables (verre, métal, plastique, papier) qui sont ensuite acheminés vers la chaîne de tri implantée au Centre d’enfouissement technique (CET) de Hassi Bounif, dans la daïra de Bir El-Djir.

Le R20 Med a aussi à son actif l’élaboration d’une nouvelle plateforme de Système d’information géographique (SIG) dédiée à la gestion des déchets, dont le premier prototype a fait l’objet, à Alger, d’une rencontre organisée conjointement avec l’Agence nationale des déchets (AND).

R. S.