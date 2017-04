Recyclage et traitement des déchets : Un enjeu économique

Le Salon international de recyclage et de traitement de déchets, le premier du genre, a ouvert hier ses portes au centre des Conventions d’Oran (CCO), sous le slogan «Recyclage : enjeu stratégique de l’économie et de la population», a-t-on appris, jeudi, des organisateurs.

Prés d’une cinquantaine d’exposants ont pris part à cette grande manifestation qui s’étalera sur quatre jours durant, et qui vise à faire découvrir des expériences menées localement et à l’étranger dans les domaines du tri et du recyclage des déchets en vue de leur valorisation. Il s’agit également de sensibiliser le citoyen sur les questions environnementales, a souligné le gérant de l’agence organisatrice Oran Events Full.

Placé sous le haut patronage du ministre des Ressources en eau et de l’Environnement, cette première édition a vu la participation d’un nombre de firmes étrangères dont une américaine, une française et une tunisienne. Elles représentent principalement les centres d’enfouissement technique, les activités du traitement et du transfert des déchets ainsi que les équipements de collecte et de transformation de déchets et de recyclage. Parmi lesquelles, Tonic, Amehind, Urba Cer ,Net Com et l’Agence nationale du traitement des déchets. Dans une déclaration au journal El Moudjahid, l’organisateur du Salon, Omar Mohamed Fouad, a indiqué que «cet évènement premier du genre organisé à Oran vise en premier lieu à sensibiliser la population à l’impact des déchets sur l’environnement et la santé publique». A propos de la sensibilisation, notre interlocuteur a fait savoir que des visites guidées au Salon seront organisées au profit des élèves d’un nombre d’établissements scolaires y sont prévue. Selon les organisateurs, Recycling-Expo a l’ambition de devenir le rendez-vous incontournable des leaders régionaux et internationaux du tri et du recyclage des déchets et espère pouvoir regrouper, chaque édition, les professionnels secteur qui veulent investir et faire profiter notre pays de leurs expériences pour une meilleure optimisation des déchets ménagers et industriels et par conséquent économiser la matière et la préservation de l’environnement. Selon le dossier technique du salon remis à la presse, la situation du secteur est illustrée par quelques chiffres et données. L’on note ainsi, que la composition des déchets solides produits en Algérie se caractérise par une part très significative des produits organiques avec un taux moyen de 72%. Quant au plastique, il ne représente que 10% de ces déchets et 9.3 % pour le papier/carton, 4.14% pour le chiffon et autres, 3.2% pour les métaux et 1.36% pour le verre. Il en ressort en outre, que le passage des entreprises, productrices de boissons et d'eau minérale à l'utilisation des bouteilles en plastique au lieu des bouteilles en verre a augmenté le taux des matériaux à recycler. Les principaux produits contenant des emballages en plastique sont les huiles, les boissons d’eau et produits de lessive.

L’on saura, par ailleurs que plus de 2 millions de tonnes d'emballage plastique produites en Algérie par 192 unités dont 4000 tonnes sont récupérées (soit 0,0002%). Sauf que la capacité de récupération du plastique est de 13 mille tonnes par an. Il est mentionné, aussi, que13,5 millions de tonnes des déchets sont produites chaque année dont 7 à 8 millions de tonnes pourraient être valorisées.

Le tri et la valorisation des déchets pourraient générer des gains économiques de plus de 56 milliards de dinars par an et des milliers d'emplois directs, note le même document, qui précise que seules 5% des 13,5 millions de tonnes de déchets produites annuellement sont recyclées, essentiellement pour récupérer du plastique, alors que 60% sont potentiellement recyclables.

Amel Saher