Le chiffre du jour : 19 milliards de dollars

Le Nigeria est le pays d’Afrique subsaharienne qui a reçu le plus de fonds envoyés par les migrants en 2016, selon un rapport publié le 22 avril par la Banque mondiale et intitulé «Migrations et envois de fonds : développement récents et perspectives» (Migration and Remittances: Recent developments and outlook). Le pays le plus peuplé du continent a reçu, dans ce cadre, 19 milliards de dollars, l’an passé, un montant en baisse de 10% par rapport à l’année précédente, selon ce rapport.