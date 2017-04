Banque mondiale/Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures : Renforcement de la coopération

La Banque mondiale, et la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII) ont signé, dimanche à Washington, un protocole d’entente pour renforcer leur coopération.

En vertu de ce protocole, les deux parties sont convenues de coopérer dans divers domaines, dont le financement de projets de développement, l’échange de personnel et le travail d’analyse. «Cela ouvre la voie à un élargissement de la coopération entre les deux institutions à des niveaux régionaux et nationaux», a déclaré, dimanche, la Banque mondiale, dans un communiqué. Les deux institutions ont déjà signé un accord portant sur un mécanisme de co-financement en avril.

Depuis, elles ont cofinancé cinq projets : un projet de production d’électricité au Pakistan, un gazoduc en Azerbaïdjan, et des projets de réhabilitation des bidonvilles, de sécurité des barrages et de développement d’infrastructures régionales en Indonésie. La Banque mondiale et la BAII discutent à présent de nouveaux projets de co-financement pour les années 2017 et 2018, ajoute le communiqué. «La signature de ce protocole d’entente s’inscrit dans la droite ligne de nos aspirations à un nouveau type d’internationalisme.

Nous accordons une grande importance à nos partenariats, parce que travailler de concert avec d’autres institutions nous permet de renforcer, de manière significative, notre capacité à jouer un rôle positif en Asie», a déclaré Jin Liqun, président de la BAII, cité par le communiqué.

«La collaboration entre les institutions de développement est cruciale pour optimiser les ressources les plus rares, renforcer notre présence dans le secteur privé et répondre aux demandes toujours plus nombreuses des peuples que nous servons», a déclaré Jim Yong Kim, président de la Banque mondiale.