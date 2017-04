20e édition du Batimatec : Les éco quartiers en vedette

Des cités intelligentes ? Difficile, mais il n’est pas interdit d’en imaginer les contours. Les pouvoirs publics y pensent sérieusement, histoire de mettre fin à l’anarchie urbanistique.

Et certains promoteurs immobiliers, présents à la 20e édition du Salon international Batimatec, montrent que leur talent n’a pas de limite. Des logements haut standing y sont proposés. Au stand du groupe Bessa, les visiteurs lisent, émerveillés : «Bâtiment intelligent, au cœur d’un éco quartier.» Sollicité, Fodhil Belloul, chargé de communication, fait part de l’existence de 11 projets au total, dont trois sont livrés à Ouled Fayet et à Chéraga, et quatre autres le seront courant 2017. Répondant à nos questions, le même responsable précise qu’«on s’adapte aux dernières nouvelles technologies du bâtiment intelligent». Aux citoyens intéressés, le groupe Bessa, ajoute-t-il, propose des résidences «innovantes» du point de vue architectural, tout en restant «accessibles» à la classe moyenne. D’importants investissements sont engagés. «Cela nous a permis de rester compétitifs», explique M. Belloul. Qu’en est-il du prix du logement ? Le responsable de la communication dit que la fourchette du mètre carré se situe entre 160.000 et 200.000 dinars. Des crédits bancaires sont octroyés aux souscripteurs. Conscient du contexte économique particulier dans lequel se déroule le 20e Batimatec, des défis à venir pour les professionnels de l’habitat et de la construction, le groupe Bessa met en avant son expertise de plus de dix années dans la conception et la réalisation de projets innovants, intégrés à une vision d’avenir du développement urbain et du respect de l’environnement. Pour fructifier ses efforts, le groupe participe à une conférence abordant la place des nouvelles technologies de l’information et de la communication, ainsi que le rôle des opérateurs nationaux privés dans l’exploitation des formidables potentiels de croissance que représente ce secteur en pleine mutation pour l’économie de notre pays. De son côté, le promoteur Clic Immobilier propose, lui également, de merveilleux logements et une série d’avantages : paiement par tranches, dont 30% à la réservation, 20% à l’entame des gros œuvres. Les personnes intéressées, explique Reda Chaouche, du service commercial, auront la possibilité de choisir les matériaux à utiliser dans la construction. Le prix du mètre carré revient à 260.000 DA en hors taxes. Pour le financement, EURL CLIC promotion est partenaire des banques AGB et El-Baraka Banque. Des projets sont en cours de réalisation à Tipasa, Hydra et à El-Achour. Et pour accompagner les promoteurs immobiliers, LafargeHolcim-Algérie propose une nouvelle gamme composée des dernières innovations en matière de béton décoratif. Son credo plus vite, moins cher, plus durable, plus beau, se concrétise au travers des dernières avancées en matière de solutions constructives et d’embélissement. Un exemple ? Grâce à sa très haute perméabilité et capacité de drainage, Hydromedia absorbe les eaux de pluie jusqu’à 60 l/s, et facilite leur écoulement naturel dans le sol. Des démonstrations de mise en œuvre de ces solutions seront organisées quotidiennement tout au long des cinq jours du Salon.

Fouad Irnatene