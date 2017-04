Couverture de la campagne électorale, M. Grine : « Aucun dépassement dans les médias audiovisuels »

Le ministre de la Communication, Hamid Grine, a affirmé hier, qu’«aucun dépassement n’a été jusqu’ici enregistré jusqu’à présent dans la couverture médiatique de la campagne électorale, par les chaînes de télévision publiques et privées».

Le ministre qui s’exprimait en marge d’une conférence-débat organisée à l’Ecole supérieure du journalisme, sur le thème de la «circulation de l’information en droit international et en droit interne», a précisé qu’il n’avait «constaté de dépassements dans aucune chaîne qu’elle soit publique ou privée, et ce depuis le lancement de la campagne le 9 avril dernier jusqu’à ce jour». Toutefois, M. Grine a affirmé qu’il avait eu un précédent entretien avec le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwahab Derbal au sujet des journaux qui utilisent la propagande au profit de certains partis dans la couverture des législatives, relevant le fait qu’il avait demandé aux responsables de médias, qu’ils soient privés et publics «de ne pas recourir à la propagande politique». Interrogé sur l’accréditation des journalistes étrangers pour la couverture des législatives, M. Grine a indiqué qu’ils étaient environ une quarantaine à en avoir fait la demande jusqu’à présent, ajoutant qu’il «y a une différence entre les législatives qui enregistrent des demandes moins élevées que les élections présidentielles». S’agissant de la future fusion des six journaux publics (El Moudjahid, Echaab, El Massa, Horizons, El-Djoumhouria et Ennasr), dans un même groupe, M. Grine a indiqué que ces quotidiens ne seront pas transformés en hebdomadaire ou regroupés pour en faire deux journaux, ajoutant qu’aucun employé de ces journaux «ne sera touché par une quelconque mesure». Cette reconfiguration des journaux publics, actée par le Conseil des participations de l’Etat (CPE), vise à faire face aux difficultés économiques de ces entreprises ainsi qu’au déclin des médias publics qui souffrent d’une «désaffection du public», a-t-on expliqué récemment auprès du ministère de la Communication. Il convient de souligner que la conférence animée par le Pr Messaoud Mentri, et qui a porté sur le thème de la circulation des informations en droit international et en droit interne, a été l’occasion pour le conférencier de revenir sur les instruments internationaux, relatifs aux droit de l’homme au niveau universel et régional et dans le droit interne. Il a observé que l’Algérie, après avoir ratifié les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, s’est engagée à leur respect et leur intégration dans son système juridique national.



Trouver un équilibre entre la liberté d’information et les limitations à cette liberté



Le professeur et ancien doyen de faculté de droit de l’université d’Annaba, a mis en avant, la nécessité de trouver un équilibre entre la liberté d’information et les limitations à cette liberté. Cette liberté et cet équilibre ne peuvent résulter qu’à partir d’une détermination précise du contenu des limitations et de l’existence d’un contrôle juridictionnel efficace empêchant tous les abus dans l’application des limitations», a-t-il fait observer. Pour lui, «il ne s’agit pas seulement de proclamer la liberté d’information, mais il faut que les Etats la respectent et facilitent au maximum sa mise en œuvre, en prenant certaines mesures comme l’amélioration des conditions de travail des journalistes, de la diffusion et de l’échange de l’information». «L’accès de l’individu à l’information va permettre d’accroitre sa capacité de comprendre les questions politiques, sociales, économiques et culturelles», a-t-il encore dit. Il a relevé, dans ce sens, que la liberté d’information «est un droit fondamental», soulignant qu’«aucune liberté n’est absolue», car elle rencontre des limitations dans tous les pays». Le Pr Mentri, qui a eu son doctorat d’Etat en droit de l’université de Paris en 1978, est le président du conseil d’éthique et de déontologie universitaire à l’université d’Annaba et membre à l’Institut international humanitaire à San Remo (Italie). Il est l’auteur de plusieurs articles parus dans des revues nationales et internationales.

Salima Ettouahria