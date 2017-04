M. Sellal reçoit le ministre chinois de l’Agriculture : conforter la coopération et le partenariat

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu hier, le ministre de l'Agriculture de la République populaire de Chine, Han Changfu, qui effectue une visite de travail à Alger, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre. Cette audience a «permis l'examen de l'évolution des relations bilatérales dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, secteurs auxquels les deux responsables accordent un intérêt particulier au regard des potentialités illimitées qu'ils recèlent en matière de coopération», souligne le communiqué. Les deux parties, «qui mettent les questions liées à la sécurité alimentaire au premier rang de leurs priorités, ont exprimé leur souhait commun de consolider la coopération et le partenariat accomplis dans les domaines agricoles conformément aux objectifs de développement des filières stratégiques de l'agriculture», note la même source. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdesselam Chelghoum, ajoute le communiqué. (APS)