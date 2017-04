Le premier ministre aujourd’hui à Batna : une wilaya entreprenante

Industrie et mines, énergie, agriculture, travaux publics, enseignement supérieur et éducation, ce sont les secteurs d’activité qui figurent au programme de la visite qu’effectuera, aujourd’hui, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, à Batna.

La capitale des Aurès, un modèle urbanistique du genre, va son doute à se parer de ses plus beaux atours pour accueillir la délégation qui sera conduite par M. Sellal, comprenant plusieurs membres du gouvernement.

Historique, la wilaya de Batna qui a assuré un rôle de premier plan durant la glorieuse guerre de Libération, et ce, grâce au dévouement de ses hommes qui sous la conduite du héros Mustapha Ben Boulaid, n’ont point hésité à sacrifier leurs vies pour émanciper l’Algérie du joug du colonialisme, s’apprête aujourd’hui, à consacrer le défi du développement brillamment relevé ces dernières années.

Celui aussi le renforcement d’une relance économique compétitive attendue dans les secteurs hors hydrocarbures. Eu égard aux potentialités dont dispose la capitales des Aurès, il est attendu de Batna d’assurer une prise en charge optimale du nouveau modèle de croissance économique amorcé pour les hautes autorités de l’Etat pour en finir avec «l’ère de la rente». C’est là d’ailleurs, l’un des objectifs gagés de la visite d’aujourd’hui de M. Abdelmalek Sellal qui s’inscrit dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Les services du Premier ministre font savoir qu’au programme de cette visite, il est question de l’inauguration d’une série de projets d’envergure qui viendront consolider les efforts du développement local à Batna.

D’autres projets ne manquant pas d’importances seront également inspectés par le Premier ministre, qui procédera au lancement des activités du Salon des investissements de Batna et présidera, par la même occasion, une cérémonie de remise de contrats de concession au profit des investisseurs locaux.

Dans les détails et s’agissant des projets qui seront inaugurés aujourd’hui, par M. Sellal dans la capitales des Aurès, le plus en vue se rapporte sans doute à l’Unité «Aurès Solaire» devant assurer un rythme de production de 125.000 panneaux photovoltaïques annuellement.

Il s’agit là d’un investissement privé, de ce genre d’investissements soutenus et encouragés par le Gouvernement tant leur impact est plus que certain en matière de création de richesses et d’emplois.

Le passage vers une économie productive «libérée» de la dépendance aux hydrocarbures nécessite assurément la mobilisation de l’ensemble des potentialités dont dispose le pays. Ainsi et dans le sillage de la consécration de cette «vision» prônée par les hautes autorités du pays, la place du privé en tant que partenaire à la fois élémentaire et complémentaire pour le public a été chaque fois revalorisé par le Premier ministre dans ces déclarations prononcées lors ces précédentes sorties sur le terrain.

L’unité «Aurès Solaire» étant implantée au niveau parc industriel de la commune d’Ain Yagout, le Premier ministre aura à procéder en outre, dans cette localité, à l’inspection d’un projet de réalisation du complexe de fabrication de turbine. M. Sellal présidera aussi une cérémonie de signature d’un accord de partenariat entre le groupe Sonelgaz et une société étrangère dans la maintenance des turbines.

Dans la commune de Chemora , la délégation conduite par le Premier ministre procédera à la mise en exploitation du périmètre d’irrigation de 7.300 hectares arrosés par les eaux transférées du grand barrage de Béni Haroun de Mila. Dans la localité de Fesdis, le Premier ministre procédera à l’inauguration de 3.000 places pédagogiques de l’université Batna 2, chahid Mustapha Ben Boulaid avant d’inaugurer un lycée de 800 places pédagogiques dans la commune d’El Hassi.

Au chef lieu de la wilaya de Batna, M .Abdelmalek Sellal devra inaugurer l’évitement nord de la ville de Batna, un projet sur 18 km. Enfin, la visite gouvernementale sera parachevée par une rencontre avec les représentants de la société civile prévue à la maison de la culture Mohamed Laid Al Khalifa.

Une rencontre qui offre une opportunité à la population locale d’exprimer leurs attentes en termes de développement et d’amélioration de leur cadre de vie. Des préoccupations qui seront de toute évidence prise en charge par le Gouvernement en temps opportun, tant la consolidation des acquis sociaux est également au centre de l’action des hautes autorités chargées de mettre en œuvre les instructions émises en ce sens par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika .

Karim Aoudia