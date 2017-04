Développement du tourisme : Plus de 1.600 projets programmés

Le ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelouahab Nouri, a annoncé, hier à Chlef, la programmation de plus de 1.600 projets dans le cadre du développement du secteur touristique en Algérie.

Animant un point de presse à l’issue de sa visite de travail dans la wilaya de Chlef, M. Nouri a déclaré que son département ministériel a programmé 1.674 projets, au titre des efforts de promotion et de relance du secteur touristique en Algérie, parmi lesquels 584 projets, d’une capacité globale de 70.000 lits, sont déjà en chantier. Ces nouvelles structures permettront, une fois opérationnelles, de "développer le tourisme de manière à transformer l’Algérie en une nouvelle destination touristique, riche de ses atouts naturel, de sa stabilité sécuritaire et de ses infrastructures de base (gaz, eau, électricité)", a estimé le ministre.

M. Nouri a, par dans ce contexte, mis l'accent sur l’impérative amélioration des prestations du secteur en vue de le rendre plus attractif pour les touristes et ce, a-t-il dit, par la formation d’une main-d’œuvre spécialisée et qualifiée, non sans souligner la contribution de l’Etat algérien à travers les instituts, les universités et nouveaux centres de formation à la formation des compétences chargées de la gestion des nouveaux hôtels modernes, en réalisation, qui vont renforcer le secteur à l’avenir. Inspectant le chantier de réalisation d’une résidence touristique et un centre de thalassothérapie dans la ville de Ténès, le ministre a insisté sur l’impératif de respecter les normes de qualité en vigueur dans la réalisation de ces projets afin de les rendre attractifs pour les touristes.

Il s’est également félicité du fait que la wilaya de Chlef dispose d’une infrastructure de base (autoroute Est-Ouest, port de Ténès, aéroport, réseaux de gaz et d’électricité) susceptible de faire de cette wilaya une destination touristique de choix pour beaucoup d’Algériens, a-t-il estimé.