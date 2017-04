M. Boutarfa rencontre l’ambassadeur de Norvège : Examen du partenariat énergétique

Le ministre de l'Energie, M. Noureddine Boutarfa, s'est entretenu hier à Alger avec l'ambassadeur de Norvège, M. Arne Gjermundsen, sur le partenariat entre les deux pays dans le secteur énergétique dont les énergies renouvelables, a indiqué un communiqué du ministère. Les deux parties ont examiné les relations d'affaires entre l'Algérie et la Norvège en matière énergétique ainsi que les opportunités nouvelles d'investissements, notamment dans les énergies renouvelables.

A ce propos, M. Gjermundsen a exprimé la volonté des grandes sociétés norvégiennes de répondre à l'appel à investisseurs pour le projet 4.050 MWc, qui sera conditionné par la réalisation d’investissements dans le domaine industriel.

Pour rappel, cet appel d’offres s`inscrit dans le cadre de l`application du Programme national de développement des énergies renouvelables, à travers lequel le gouvernement aspire à atteindre un niveau de production de 22.000 mégawatts d`énergie électrique renouvelable à l`horizon 2030, soit un taux de 37% de la production nationale globale d’électricité. M. Boutarfa a indiqué, pour sa part, que le projet 4.050 MWc en solaire photovoltaïque serait suivi par un autre grand projet de réalisation de fermes éoliennes, tout en relevant la volonté de l'Algérie de faire des énergies renouvelable une "priorité nationale", en partenariat et dans une vision industrialisante.

Par ailleurs, les deux parties ont abordé l'évolution des marchés pétroliers et gaziers dans le monde.