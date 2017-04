Diplomatie : M. Lamamra reçoit le nouvel ambassadeur de Serbie

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a reçu, à Alger, M. Aleksandar Jankovic, qui lui a remis les copies figurées des lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Serbie auprès de la République algérienne démocratique et populaire, indique le ministère des Affaires étrangères.

