MDN : Reddition du terroriste « H. Ali » alias « Abou Zaïd »

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire, le terroriste dénommé H. Ali, alias Abou Zaïd, s'est rendu, hier 22 avril 2017, aux autorités militaires à Bordj Badji Mokhtar / 6e Région militaire, en possession d’un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov et une quantité de minutions", précise la même source. De même, "des détachements de l’ANP ont détruit à Skikda et Constantine / 5e RM, quatre casemates pour terroristes contenant des effets vestimentaires et de couchage, des denrées alimentaires et divers objets", ajoute le communiqué.

Par ailleurs et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Tlemcen, Adrar et Tamanrasset, "76 immigrants de différentes nationalités."