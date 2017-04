Relever le défi de l’emploi des jeunes en Afrique constitue la préoccupation majeure des responsables politiques à travers le continent. L’enjeu consiste, en fait, à créer les conditions de la croissance et du développement durable pour assurer l’accès au travail décent à des millions de chômeurs. La fondation Jobs For Africa indique, à ce propos, que le nombre des nouveaux demandeurs d’emploi en Afrique est estimé à douze millions par an au moment où les économies africaines n’en créent que trois millions. Un décalage que les décideurs du continent sont appelés à réduire dans le cadre d’une vision commune et à travers le partage d’expériences en matière de création d’emplois, tant au niveau sous-régional que national. Dans une analyse publiée en 2014 sur la problématique, les experts de la Banque mondiale avaient suggéré que les solutions devaient être « adaptées à chaque pays, en tenant compte des besoins des jeunes qui entrent dans le secteur informel et des difficultés qu’ils rencontrent ». Aussi, « les gouvernements africains devront mener des réformes de grande envergure visant à améliorer le climat des affaires et accroître la productivité ». Selon la même source « le principal problème en Afrique, ce n’est pas le chômage, mais plutôt le sous-emploi », avait déclaré le vice-président de la Banque mondiale pour la Région Afrique. Les représentants d’organisations africaines en conclave, à Alger, autour de la question liée à la mise en œuvre du "livre blanc" pour l'emploi en Afrique, un document adopté lors du sommet de 2015, à Casablanca ont cette lourde responsabilité d’asseoir les conditions de mise en œuvre des engagements et recommandations contenus dans ce document, à savoir, une approche sectorielle en matière de création d'emplois, basée sur l'agriculture, l'énergie et les TIC, la promotion du dialogue social, la promotion du rôle des PME, de la culture entrepreneuriale, le développement d’un écosystème favorable à l’émergence du secteur privé, ainsi que le développement des compétences et de l'employabilité. Une stratégie adossée à une dizaine de recommandations censée contribuer à la mise en place d’une dynamique de création d’emplois décents et de l’employabilité en Afrique. « Création des conditions d’une croissance génératrice d’emplois décents et productifs, dialogue social et institutionnalisé, développement de l’entrepreneuriat, développement de la formation en adéquation au marché du travail, création, développement et réglementation des systèmes d’intermédiation du marché du travail, création d’un observatoire tripartite de l’emploi et de l’employabilité, mise en place d’un plan incitatif de recrutement pour les entreprises et pour les associations, négociation, signature et mise en œuvre d’un pacte social tripartite au niveau régional et au niveau national avec les parties prenantes (État, employeurs et travailleurs) pour une croissance inclusive créatrice d’emplois décents, renforcement des capacités des partenaires sociaux, et enfin, mise en place d’un système de suivi-évaluation de la mise en œuvre de ces recommandations », telles sont les actions censées guider la démarche des responsables africains pour améliorer l’accès à l’emploi aux jeunes et trouver les solutions adaptées pour lutter contre le chômage qui frappe, en particulier, les jeunes.

D. Akila