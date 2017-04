Syrie : agression Israélienne

Trois miliciens loyaux au régime en Syrie ont été tués hier dans un bombardement israélien qui a visé leur camp dans la localité de Qouneitra sur le plateau du Golan, a indiqué un responsable. Le camp visé appartient aux Forces de défense nationale (FND), une milice qui combat au côté des forces régulières, a précisé à l'AFP un responsable des FND.

À Al Qods, l'armée israélienne, interrogée sur ce bombardement, s'est refusée à tout commentaire. «L'attaque israélienne a ciblé le camp Al-Fawwar des FND dans la localité de Qouneitra. Il y a eu trois martyrs et deux blessés», a dit le responsable. L’attaque israélienne a visé «un dépôt d'armes» dans le camp. Israël occupe, depuis 1967, 1.200 km² du plateau du Golan (nord-est), dont l'annexion en 1981 n'a jamais été reconnue par la communauté internationale, alors que les quelque 510 km² restants sont sous contrôle syrien.

Ces dernières années, Israël a mené plusieurs attaques contre diverses cibles en Syrie, en proie à une guerre dévastatrice impliquant divers acteurs. Vendredi, l'armée israélienne a affirmé avoir visé des positions militaires syriennes sur la localité de Qouneitra en représailles à trois tirs d'obus en provenance de son voisin du nord tombés sur la partie du Golan occupée par l'Etat hébreu. Les tirs de part et d'autre n'avaient pas fait de victime. Une porte-parole militaire israélienne avait indiqué qu'il s'agissait «très probablement de tirs errants résultant des combats internes en Syrie».

Les tirs errants au mortier en provenance de la Syrie sont fréquents sur le Golan. Au chapitre politique, le parti Ba'ath, a remplacé la moitié de ses dirigeants samedi, lors d'une réunion dirigée par le président Bachar al-Assad, a annoncé l'agence de presse d'Etat SANA. La moitié des 15 membres du Commandement régional a été remplacée lors de cette réunion du Comité central du Ba'ath. Lors de cette séance, M. al-Assad a affirmé que les pays s'opposant au gouvernement syrien ont utilisé tous les outils disponibles dans la guerre contre la Syrie, «principalement, le terrorisme», soulignant que la lutte du Ba'ath contre les extrémistes n'est pas nouvelle, mais remonte aux années 1960. M. al-Assad a ajouté que la guerre contre le terrorisme ne s'arrêtera que lorsqu'il n'y aura plus un seul terroriste en Syrie, indiquant que le pays continuera de combattre les puissances occidentales «qui cherchent à miner son unité et sa souveraineté». Fin 2016, le Commandement régional du Ba'ath avait complètement changé les dirigeants des 11 branches du parti dans les provinces de Syrie.

R. I.