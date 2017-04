Ce sera Macron - Le Pen au deuxième tour : Sans surprise

Les sondages n’ont pas démenti la tendance affichée déjà depuis plusieurs semaines. Les résultats partiels du premier tour de la présidentielle française confirment le duel Macron-Le Pen au seconde tour de ce scrutin, placé à haut risque après le récent attentat des Champs-Elysées.

Avec 23% chacun, les deux ténors de ce rendez-vous électoral dressent désormais le décor du nouveau paysage politique français.

Une droite engluée dans des scandales financiers, une gauche qui rate le wagon du changement, les Français ont dit non au clivage ennuyeux gauche-droite. Même Jean- Luc Mélenchon aura droit de cité dans ce nouvel échiquier. Celui qui incarne cette France «insoumise» flirte avec 19% des suffrages, au même titre que François Fillon.

Un score qui résume parfaitement le ras-le-bol d'une société trop souvent ballotée entre espoirs perdus et soupirs de dépit. Très populaire dans les milieux urbain, le jeune talentueux de la France «En Marche» est en passe d'occuper la tête de ce premier tour du fait que les grands centres n'ont pas encore livré tous les résultats. Une position qui procure déjà un confort psychologique pour ce jeune candidat et qui balaye le scepticisme régnant après les attentats qui ont frappé la France depuis 2015 et qui ont fait plus de 250 morts. Ces résultats traduisent le penchant des Français pour le changement, après avoir été éprouvés par une crise économique dont les ondes de choc exercent toujours des dégâts, que ce soit au niveau de l'emploi et du pouvoir d'achat. Les années Sarkozy et le mandat «à blanc» de Hollande ont fini par laminer les attentes renouvelées à chaque élection. Les résultats de ce premier tour prouvent aussi que le discours sécuritaire n'est plus porteur... Fillon l'a appris à ses dépends.

De plus, ceux qui tablaient sur une forte abstention, le taux de 22% de ce premier tour était presque identique que lors du précédent scrutin. Du pain béni pour Emmanuel Macron qui bénéficiera aussi, et sans l'ombre d'un doute, du report des voix d'une bonne partie de la droite, sans parler de la gauche... À moins que Marianne se renie et décide de divorcer d’avec ses valeurs républicaines...

M. T.

----------------////////////////

Alerte à la bombe au consulat de France à New York



Le consulat de France à New York, où devaient voter samedi des centaines de Français, a été brièvement évacué dans l'après-midi, suite à une alerte à la bombe, ont indiqué des responsables du consulat. Les policiers new-yorkais ont appelé à l'évacuation du bâtiment situé sur la 5e Avenue, en face de Central Park, après avoir repéré une voiture suspecte, a indiqué la consule, Anne-Claire Legendre. «Après les Champs-Elysées, les policiers du NYPD avaient pour consigne d'être particulièrement vigilants», a-t-elle expliqué. Les dizaines de personnes qui se trouvaient dans l'immeuble, lors de l'alerte, vers 17 heures (21h00 GMT), sont sorties sur le trottoir en attendant l'inspection du véhicule. Quelque 50 minutes plus tard, tout était rentré dans l'ordre», a indiqué Amélie Geoffroy, attachée de presse.