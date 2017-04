43e anniversaire de l’USTHB : Une centaine d’enseignants promus au rang magistral

Ce premier jour de festivités a été entamé par une cérémonie organisée en l’honneur de 43 enseignants nouvellement promus au rang de professeur de conférences, et de 56 autres promus au grade de maîtres de conférences.

Lors d’une allocution prononcée à l’occasion, le recteur de l’USTHB, M. Saidi Mohamed, a souligné que les différentes activités culturelles, sportives, scientifiques et pédagogiques qui sont inscrites au programme de ces journées s’étaleront, en fait, tout le long de la semaine en cours, soit du 23 au 27 avril courant. M. Saidi annoncera également qu’une autre cérémonie sera organisée ce matin, à 10h00, pour honorer le personnel admis à la retraite à compter du 1er janvier 2017. « Ils sont au nombre de 15 enseignants, dont 6 professeurs, et 18 agents techniques et de service », a précisé le recteur de l’USTHB avant d’ajouter que « l’université tient à leur exprimer toute sa reconnaissance pour toutes les années de bons et loyaux services qu’ils ont donnés de leur vie à cette université ».

Un programme riche et varié est retenu pour ce 43e anniversaire de création de l’USTHB, placé sous le thème : « Le numérique : enjeux et perspectives ». Il y aura notamment des cérémonies en l’honneur des enseignants et travailleurs, mais aussi un gala artistique proposé par l’UGEA ainsi qu’une série de conférences, toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Des journées portes ouvertes, des ateliers, des concours, etc., figurent également au programme de festivités de cette célébration. Cela dit, toutes ces activités qui devraient s’étaler jusqu’à jeudi prochain se dérouleront « sans perturber les enseignements qui continueront à être dispensés de manière régulière dans les amphithéâtres, classes et ensembles de travaux pratiques », précise M. Saidi, notant que ceci a pour but de « ne pas engendrer de retard pédagogique et arriver à achever l’année dans de bonnes conditions ».

Dressant ensuite le bilan de l’année universitaire 2016-2017, le recteur a d’abord rappelé que l’USTHB a présenté 43 offres de formation en licences, 102 en Master et 45 en Doctorats (avec 250 postes ouverts pour les nouveaux doctorants dans les cinq domaines que compte l’université). La rentrée 2016-2017 fera-t-il remarquer, a été marquée par la « forte pression » des effectifs relevant dans ce cadre que l’USTHB a accueilli 8.600 nouveaux bacheliers.



Préparatifs de la prochaine rentrée universitaire



L’USTHB compte, en tout, un nombre global de 42.000 inscrits encadrés par 1.926 enseignants. Pour ce qui est du nombre de diplômés sortant pour l’année 2015-2016, il s’élève à 8.224 en licence et 3.684 en master. Concernant l’ouverture des places pédagogiques aux étrangers notamment les Africains, le recteur a fait savoir que l’USTHB a accueilli cette année 300 étudiants venus de plusieurs pays africains.

Pour cette année, les cours prendront fin le 18 mai. Après cela, la phase des examens et de délibérations entrera en vigueur. Il faut savoir également que la première session pédagogique s’achève le 10 juin et la seconde session (session des rattrapages) sera achevée le 30 juin 2017.

M. Saidi a d’autre part mis en relief que l’USTHB se prépare aussi à l’organisation de la nouvelle rentrée universitaire 2017/2018. Il a aussi révélé que des portes ouvertes seront consacrés aux nouveaux bacheliers qui auront à choisir quatre filières de leur choix au lieu de six, comme c’était l’année dernière. « C’est un effort supplémentaire consenti par notre tutelle à l’avantage des bacheliers », a-t-il affirmé. Les inscriptions définitives, avec délivrance de certificats de scolarité et cartes étudiants, auront lieu du 5 au 10 septembre et les cours débuteront le 13 septembre 2017, a-t-il indiqué. S’attardant sur le thème du 43e anniversaire de l’USTHB, il signale que celui-ci a été choisi pour « marquer les efforts consentis par notre communauté pour moderniser son système de gestion, tant sur le plan administratif que sur le plan scientifique et pédagogique ». Aussi, il soutient haut et fort que l’université doit s’impliquer et s’investir davantage dans le domaine du numérique, un domaine qui représente un enjeu important et incontournable pour le développement économique du pays. Il est à retenir, qu’actuellement toutes les opérations d’inscription, de transfert et d’orientation se font sur une plateforme numérique, s’est félicité M. Saidi qui précise que le logiciel national « Progress » est actuellement utilisé au niveau de l’université. Le recteur annonce par la même occasion que dans un futur proche son utilisation s'étendra au système d’évaluation des étudiants en licence d’abord, et en master ensuite. « Tout le travail documentaire à savoir mise en œuvre de convention, des projets, contrats de recherche, séminaires... etc., se fait via le numérique avec économie de temps et de déplacement", a-t-il expliqué.

Aussi et aux fins d’assurer l’efficacité et la durabilité du logiciel en question, l’université a déjà commencé à mettre en place un investissement important, se déclinant notamment à travers l’acquisition d’équipements en matériel informatique et des TIC (mise en place de réseaux, serveurs, câbles de fibre optique, antennes wifi) ainsi que la mise en place d’un staff de ressources humaines formé sur l’utilisation des moyens techniques numériques. Il faut savoir, par ailleurs que nombre de relations de partenariat avec les acteurs du secteur socio-économique sont en train de se pérenniser à travers des conventions établies avec eux. Ces accords font bénéficier les étudiants de l’USTHB de stages pratiques et de visites sur sites, ainsi que de cycles de formations pour leurs projets respectifs de fin d’études.

Soraya Guemmouri