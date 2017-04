Conférence régionale à Annaba : Quelle stratégie d’évaluation pédagogique ?

L’évaluation des capacités de l’élève à synthétiser, analyser, évaluer et critiquer, ont été les mots clés sur lesquels ont insisté mercredi et jeudi, à Annaba, les participants à la conférence régionale de l’Est qu’organise le département de l’éducation. Des recommandations ont été faites dans ce sens pour être présentées lors de la consultation nationale prévue le 29 avril à Alger.

Trois ateliers ont marqué les travaux de cette conférence régionale de deux jours.

Le premier a consiste en l’élaboration d’une synthèse sur les pratiques d’évaluation pédagogique, le second a porté sur l’identification des points forts et faibles dans le système d’éducation actuelle et enfin le troisième a concerné les perspectives d’évaluation prenant en compte l’intelligence des élèves.

Lors de l’ouverture des travaux, l’inspecteur général au ministère de l’Education nationale, M. Nedjadi Messeguem, a donné des orientations aux participants, précisant que « l’objectif primordial de cette conférence régionale est de développer une stratégie d’évaluation pédagogique qui prenne en compte les capacités intellectuelles des enfants » en axant sur « la mémorisation », qui est fondamentale dans la réforme du système éducatif.

Cette consultation sur le terrain est rendue nécessaire car intervenant après l’amélioration de programmes et un changement radical du contenu des manuels scolaires entamés depuis le début de l’année scolaire, a-t-il précisé, avant de souligner que l’évaluation des étapes scolaires est le fruit de la réforme qui a été initié par le Chef de l’Etat en 2003.

Lui succédant, la directrice de l’évaluation et la prospective au ministère de l’Education nationale, Mme Samia Mezaib a expliqué que le processus d’évaluation de tout ce qui a été mis en place dans le cadre de la réforme est sur une bonne dynamique, a-t-elle fait savoir.

Il a été convenu lors de cette rencontre de corriger les faiblesses qui caractérisent le système d’enseignement pour rendre ce dernier plus performant et atteindre des prestations pédagogiques de qualité.

B. Guetmi