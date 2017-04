Fraude au BAC : Des mesures draconiennes

Avoir un téléphone portable ou n’importe quel appareil électronique dans la salle d’examen est considéré comme fraude.

L’office national des examens et concours (ONEC), vient de publier son guide de gestion des centres des examens nationaux de fin d’années de cycles d’enseignement (primaire, moyen, secondaire), qui prévoit plusieurs nouvelles mesures d’organisation des examens du cinquième, BEM, et Bac. Le guide a pour objectif d’améliorer les conditions de passage des examens ainsi que de renforcer le contrôle et la surveillance des candidats mais aussi des encadreurs à même de lutter contre le phénomène de la fraude. Le guide qui se décline sur 26 pages, comprend plusieurs décisions pour la gestion des centres d’examens, dont la nécessité de renforcer l’éclairage et la surveillance durant la nuit, et ne pas permettre aux inconnus d’accéder aux centres d’examens, sauf ceux qui possèdent des ordres de mission. Aussi, les téléphones portables et les autres appareils électroniques sont interdits aussi bien aux candidats qu’aux personnels et encadreurs des centres d’examens. Les centres d’examen doivent être dotés de moyens nécessaires pour assurer le bon déroulement des épreuves, notamment la climatisation des salles dans les régions du Sud, les tables doivent être au nombre des candidats seulement, et l’obligation de suspendre la connexion et le réseau de téléphone durant toute la durée des examens est effective dès la première heure. Le candidat absent dans l’une des matières sera automatiquement exclu des autres matières tandis que sa présence pour les matières où il a été exclu, reste obligatoire. Le candidat au brevet de l’enseignement secondaire, a le choix de présenter sa carte d’identité nationale, le permis de conduire, le passeport, ou un document délivré par les autorités sécuritaires. Concernant les candidats aux brevets de l’enseignement primaire et moyen, ceux-ci peuvent présenter la carte d’identité scolaire. Dans le cas où le candidat ne possède aucune carte qui montre son identité, il peut rejoindre la salle d’examen à condition qu’il s’engage à prouver son identité en présentant sa carte l’après-midi de l’examen ou au plus tard lendemain, ou il sera exclu de l’examen auquel il a pris part.



Des conditions de sécurité optimales



Pour ce qui est des encadreurs, il est demandé au chef du centre d’examen de se présenter trois jours avant les examens au centre, pour les épreuves du BEM et du Bac, pour les préparer, s’assurer et veiller à sa surveillance nocturne pendant toute la durée de l’examen. Le même responsable procèdera au règlement des dossiers d’indemnisation selon les instructions officielles. Il remet les dossiers d’indemnisation du personnel du centre à la direction de l’éducation, qui le remettra à son tour à l’annexe de l’Office dont le centre relève.

Le chef du centre d’examen présidera des réunions quotidiennes avant le début des épreuves pour étudier le guide de l’enseignant surveillant, et le remettre à chaque enseignant à la fin de la réunion.

Il procèdera également à la désignation des places de l’équipe du centre à savoir, les agents de la sécurité, la protection civile, et l’équipe médicale. En outre, ils seront présents dans la salle d’examen, trois surveillants, et dans le centre deux observateurs pour l’épreuve du Bac et trois dans les centres de rééducation, un seul observateur dans le centre des épreuves du BEM et du cinquième. Les observateurs sont désignés hors wilaya et le chef du centre doit leur accorder toutes les facilitations afin qu’ils puissent accomplir leur mission, dont notamment, le suivi du déroulement de l’examen dans les salles, le suivi de l’accueil des candidats et enseignants surveillants, le suivi de l’opération de surveillance ainsi que l’ouverture des enveloppes des sujets. Les portes des salles doivent rester ouvertes, comme il est strictement interdit aux surveillants de se mettre près de la porte, mais ils doivent rester dans les salles d’examen. L’observateur aura une responsabilité directe en cas de fraude, il sera chargé de rédiger un rapport après chaque examen matin et après-midi. Le rapport sera envoyé à la commission de wilaya des observateurs. Sur un autre volet, il sera interdit l’entrée de tous véhicules appartenant aux candidats ou aux enseignants surveillants, ou aux encadreurs. Seront exclus de cette mesure le chef du centre et ses deux adjoints qui peuvent faire entrer leur véhicule.

Les centres d’examens où se déroule les épreuves du Bac, doivent avoir une seule entrée et réserver une salle où les candidats peuvent laisser leurs téléphones portables, leurs cartables et tous les documents. Une salle sera consacrée aux affaires des enseignants et une autre sera dotée de trois imprimantes.

