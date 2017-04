Personnes atteintes d’incapacité physique, CNAS : un numéro vert

Afin d'améliorer la qualité du service et de renforcer de la communication avec les citoyens, faciliter la tâche aux personnes atteintes d’incapacité physique, la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) a procédé à la mise à la disposition des assurés sociaux, ainsi que leurs ayants droit, un numéro vert «021-67-11-80», pour venir en aide à cette frange de la population qui trouve de réelles difficultés pour régler leurs préoccupations quotidiennes. Ainsi, et selon la responsable de la communication à l'agence CNAS d’Alger, Mme Tassadit Bouamra, un service «assistance sociale» a été mis en place dans le but d’aider et d’assister les assurés sociaux ayant une incapacité physique, pour se déplacer auprès des services de la CNAS à l'effet de les accompagner dans leurs démarches administratives, ou auprès des hôpitaux, pour une prise de rendez-vous.

Cette initiative entre dans le cadre des mesures qui ont été prises par la CNAS, pour être à l'écoute des préoccupations des citoyens par le biais d'un réseau de cellules d'écoute réparties à travers le territoire national, outre les moyens de communication sur les réseaux sociaux en vue de prendre en charge les assurés sociaux et d’améliorer les prestations qui leur sont offertes. Par ailleurs, la même responsable nous informe également que dans le cadre de l’humanisation des conditions d’accueil, l’amélioration des conditions de prise en charge de ses usagers et au vu de la réussite de l’action engagée le 2 juin 2016, relative à l’ouverture d’un nouveau pôle pour le dépôt des DAC mensuelles au niveau du siège de l’agence, la CNAS agence d’Alger informe les employeurs de la délocalisation de la sous-direction du recouvrement, ainsi que la division des cotisations et du contentieux, sise 83, boulevard Mohammed-V, au siège de l’agence, sis 09 et 11, avenue du 1er-Novembre, et ce à compter du 2 mai 2017. Désormais, toute déclaration et tout dépôt des DAC s’effectueront au niveau du siège de l’agence.

Kafia Ait Allouache