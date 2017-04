Jumelage institutionnel avec l’Union Européenne : Favoriser le travail des personnes handicapées

Contribuer à la promotion du droit du travail des personnes en situation de handicap, éviter leur exclusion sociale, tout en permettant de mieux équilibrer les investissements de la collectivité entre les dispositifs d’aide sociale et ceux qui permettent de promouvoir l’autonomie et l’intégration sociale et professionnelle des handicapés. Tel est l’objectif premier du jumelage institutionnel initié entre l’Algérie et la France, à travers le programme d’appui au renforcement des capacités du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, dans sa stratégie globale de favoriser l’insertion des personnes en situation de handicap dans le milieu de travail.

Ce jumelage, qui renforcera les capacités du ministère dans l’élaboration et la mise en œuvre des dispositifs d’insertion des personnes en situation de handicap en milieu de travail, durera 24 mois, et sera financé par l’Union européenne à hauteur de 1,2 million d’euros, avec la mobilisation de 26 experts qui effectueront 111 missions entre l’Algérie et la France. Présidant la cérémonie de signature entre les deux parties, Mounia Meslem Si Amer, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et la Condition de la femme, a annoncé que l’Algérie compte 1 million 200.000 handicapés, dont 800.000 pris en charge par les centres spécialisés et les associations activant dans le secteur. Néanmoins, ce nombre n’est pas définitif, dans la mesure où l’enquête diligentée par ses services n’est pas encore à son terme.

La ministre regrette cependant que le handicap de la déficience mentale et de l’autisme sont en augmentation en Algérie. «On doit avoir toutes les données qu’il faut pour mettre en place les programmes pour l’insertion et la prise en charge des handicapés», dit-elle.

«L’insertion professionnelle de cette catégorie de la société doit faire l’objet d’une attention particulière de notre part, pour développer son autonomie et reconnaître son incapacité», a déclaré la première responsable du secteur de la solidarité.

Le membre du gouvernement précise également que malgré tous les dispositifs réglementaires et législatifs mis en place par l’État depuis plusieurs années, «les personnes à mobilité réduite continuent de vivre une situation d’exclusion, confrontées à des difficultés dans leur recherche d’emploi», explique Mounia Meslem.Elle saisira l’occasion pour rappeler les efforts des pouvoirs publics dans la prise en charge sociale de cette catégorie vulnérable de la population, en assurant que «les budgets réservés par l’État à l’effort social représentaient, en 2016, plus de 30% du budget de l’État».

Et d’ajouter que le gouvernement s’est «attelé à mettre en place un arsenal législatif et réglementaire à même de les protéger sur les plans économique et social».



Faciliter l’accès au marché du travail



Pour la ministre, l’un des défis qui doivent être relevés aujourd’hui et de «mettre en place les mécanismes permettant de faciliter aux personnes handicapées, l’accès au marché du travail». Elle qualifie cependant d’«inacceptable», le fait de voir quotidiennement des personnes handicapées se «heurter à des difficultés pour accéder à un emploi».

Elle rappelle à l’assistance que la loi 02-09 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées «condamne toute discrimination fondée sur le handicap», qui, selon elle, «ne peut être une cause pour priver un citoyen d’occuper un emploi dans le secteur public ou privé». Dans le même ordre d’idées, la ministre explique que le décret exécutif n° 14-214 du 30 juillet 2014 «fait obligation, aux employeurs publics et privés, de réserver au moins 1% des postes de travail aux handicapés». La ministre conclut son intervention en indiquant que le nouveau projet du jumelage «est une opportunité, pour innover et partager les connaissances et les bonnes pratiques sur les questions du handicap».

De son côté, John O’Rourke, ambassadeur, chef de la délégation de l’Union européenne en Algérie, a souligné que ce lancement confirme «le succès et l’importance» de l’instrument de jumelage qui incarne, selon lui, «si bien le partenariat entre l’UE et l’Algérie». Il précise que 80% des personnes en situation de handicap vivent dans la précarité. Et d’ajouter qu’«il faut donner une importance particulière à la double peine des femmes handicapées, parce qu’elles sont confrontées à des inégalités et discriminations spécifiques combinant genre et handicap».

Le chef de la diplomatie de l’UE en Algérie précise que «malgré les efforts déployés par l’État algérien et l’UE, pour éliminer les obstacles des situations de handicap, il reste beaucoup à faire». Et d’indiquer que même si «l’Algérie se distingue de ses voisins d’Afrique du Nord par une législation avancée, le problème reste l’application du cadre législatif, avec un taux d’emploi des handicapés relativement faible». Et de poursuivre qu’aujourd’hui, «il est indispensable d’accompagner les emplois des personnes handicapées, développer des accords d’entreprises et impliquer les partenaires sociaux dans ces entreprises».

Pour sa part, Bernard Emié, ambassadeur de France en Algérie, a mis en avant l’importance des projets du jumelage entre l’Algérie et l’Union européenne, afin d’apporter les expertises idoines et les connaissances nécessaires à de nombreux secteurs. Il insiste également sur la nécessité de mettre à la disposition des handicapés, des postes d’emploi, mais aussi leur donner une place dans la vie sociale et civile.

