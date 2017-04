Avis d’électeurs : Dr Zebdi Mustapha président de l’APOC : « La chambre haute doit exercer son pouvoir »

Bien au-delà de la satisfaction de ses besoins propres, le consommateur, en faisant valoir un point de vue critique mais réaliste, contribue à assurer l’ordre social dans et par le progrès. Invité à s’exprimer quant aux prochaines élections législatives, le président de l’Association de protection du consommateur a tout d’abord rappelé que l’APOC est chargée de défendre les droits des citoyens dans leur dimension de consommateurs. « Elle est apolitique et cela en vertu de la loi relative aux associations en vigueur, et en tant que tel nous ne pouvons en aucun cas parler de notre position sur les programmes de tel ou tel parti politique. En revanche ce que nous espérons vivement de la nouvelle composante de l’APN, à l’instar de tout citoyen et tout particulièrement en tant qu’association de protection des consommateurs, c’est d’avoir une véritable représentation du peuple, un porte-voix qui peut s’élever et dire non à toute mesure visant à réduire ou supprimer les droits acquis de subvention, notamment pour les produits de première nécessité », a-t-il expliquer. Et de poursuivre : « les nouveaux députés doivent constituer un contre-pouvoir à l’exécutif pour défendre les consommateurs. Certaines mesures ont été adoptées visant à imposer de nouvelles taxes pour faire face à la conjoncture alors que nous pensons qu’il y avait plusieurs autres solutions qu’on pouvait prendre avant de passer à l’argent du simple citoyen. Nous espérons également que la chambre haute exercera réellement son pouvoir législatif par des décrets législatifs, des lois … et créer une nouvelle dynamique dans l’arsenal juridique actuel. Nous avons plusieurs propositions de textes législatifs et nous pouvons, à travers les différents instances soumettre ces projets à débat », rétorque-t-il. Et de conclure « il est important enfin de rappeler le fameux discours du président américain John Fitzgerald Kennedy devant le Congress, qui n’est autre que le parlement des USA, en hurlant devant ses membres (nous sommes tous des consommateurs !)…

Le message est clair.

Tout ce que vous décidez s’appliquera sur vous car n’oubliez pas que vous êtes également des consommateurs ».

Farida Larbi