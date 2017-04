Khadra Zerari, tête de liste du PT à Sétif : L’expérience de proximité

Khadra Zerari, épouse Zighem, âgée de 50 ans et qui est aux commandes de cette liste n’est pas une inconnue de la scène politique à Sétif où elle est constamment présente sur le terrain, notamment à l’APW où elle a effectué deux mandats avant d’être promue à la tête d’une liste qu’elle entend, selon elle, mener avec beaucoup de sérénité vers les législatives du 4 mai. « C’est un sentiment de fierté qui m’anime aujourd’hui, c’est le juste couronnement de 17 ans de militantisme au sein du même parti avec les mêmes idées et les mêmes principes et les idées de mon parti que je n’ai jamais cessé de défendre et de porter au cœur des couches populaires », nous dit-elle d’emblée avant de poursuivre : « J’ai fait deux mandats consécutifs à l’APW de 2002 à 2012 et cela m’a permis de me forger, en 2007, j’étais tête de liste à l’APW et nous avons pu décrocher 6 sièges ». Enseignante formatrice de profession, Khadra Zighem, est titulaire d’une licence en droit, poursuivant :« J’ai le privilège d’être membre du comité central de mon parti et je viens d’accéder au bureau politique, ce qui relève à mon sens d’une juste reconnaissance qui m’honore davantage et toutes les femmes qui militent dans ce parti ». A la question de savoir les atouts sur lesquels elle fonde son espoir à la veille de ces élections cette dernière sera sans hésitation :

« Mes atouts résident indéniablement dans le respect des principes de mon parti et des bonnes relations que j’ai entretenues avec mes anciens élèves qui sont aujourd’hui diplômés, cadres pour la plupart et ne cessent de m’encourager ». « Je n’oublie pas mes excellences relations avec les militantes et des militants du parti ainsi que mon passage à l’APW qui m’a permis de connaître et d’aider beaucoup de gens que je retrouve aujourd’hui autour de moi au même titre que mes collègues enseignants », ajoute la tête de liste du PT qui souligne avoir été toujours « une femme de terrain et fait prévaloir toujours l’intérêt national conformément aux principes directeur du parti qui consacre une place importante à la femme dans une liste qui pour le seul exemple de Sétif comprend 11 hommes et 11 femmes ».

F . Zoghbi