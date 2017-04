PLJ : « Ne marchandons pas les constantes »

M. Mohamed Saïd, président du Front pour la liberté et la justice, qui a animé hier un meeting à Bordj Bou-Arréridj a insisté sur la perte des valeurs qui frappent la société algérienne. « C’est vrai que nous avons construit beaucoup de logements, de structures et de routes. Nous avons même amélioré le niveau de vie du citoyen. On ne peut nier toutes les réalisations sur ce plan, mais nous avons négligé la formation de l’homme », a déclaré le président du parti qui a noté que les phénomènes négatifs que connaît la société sont dus à la perte des valeurs qui n’a pas manqué de toucher le domaine politique. La construction de l’homme ne peut passer, a-t-il expliqué, que par les principes moraux. Malheureusement, a-t-il poursuivi, l’ouverture démocratique a poussé les Algériens à douter de tout, y compris les constantes nationales. « Nous avons besoin d’une halte pour déterminer définitivement ces constantes qui ne doivent pas faire l’objet de débat. La religion, la langue et le patrimoine ne doivent subir aucun marchandage. Nous avons besoin de ce qui nous réunit et renforce notre unité nationale », a déclaré le président du PLJ qui a précisé que la construction d’une nation ne peut se faire avec une histoire altérée. Prenant exemple sur les pays européens, il a rappelé qu’il est inadmissible de douter de notre appartenance civilisationnelle et culturelle. Le débat doit se limiter aux choix politiques et économiques a indiqué, M. Mohamed Saïd qui a affirmé que la stabilité qui caractérise le pays doit être mise à profit pour opérer le changement nécessaire afin de répondre aux attentes des citoyens. « Nous devons inculquer la culture de l’espoir aux jeunes pour qu’ils participent à l’effort d’édification », a déclaré M. Belaid qui a noté que l’objectif des élections est d’aller vers un parlement fort.

F. D.