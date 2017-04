Campagne électorale législative, Les partis sur le terrain : un facteur d’unité

Quand bien même les discours politiques diffèrent d’un parti à l’autre, les candidats sont unanimes dans leur appel au «vote massif» et à «l’unité du peule algérien». Aux quatre coins du pays, ils invitent les citoyens à se diriger vers les urnes et à exprimer librement leur opinion politique, pour élire leurs représentants à la prochaine APN.

Mouvement El-Islah : «pour l’Algérie »

Le président du mouvement El Islah, Filali Ghouini, qui s’est trouvé vendredi a Jijel a exhorté les Algériens, essentiellement la catégorie des jeunes, à participer massivement aux élections et ce, pour faire échouer les conspirations menaçant le pays, sa sécurité et sa stabilité, il a appelé les citoyens à participer en force aux prochaines élections législatives pour permettre à l’Algérie d’arriver à bon port, ce qui permettra, selon lui, de construire un Etat de droit et de justice. Il a estimé que la réussite du prochain scrutin signifie la réussite de l’Algérie et le soutien à la stabilité du pays. Il a plaidé pour un système parlementaire efficient.



PT : « mobilisation populaire »

Idem pour Louisa Hanoune, secrétaire générale du PT, qui a incité les citoyens à un « vote massif » le 4 mai prochain, en vue de susciter un nouveau sursaut national, visant le changement et la création d’un nouvel équilibre, qui sera au service du peuple et œuvrera à la défense de ses droits et la préservation de ses acquis. Se trouvant vendredi a Guelma, la SG a considéré qu’il n’existe pas « de fatalité politique » et que la « majorité mobilisée peut opérer le changement », elle a saisi l’occasion de l’anniversaire du printemps amazigh, pour promettre que le PT s’engage à l’institution d’un secrétariat d’Etat chargé exclusivement de la promotion de Tamazight et de la question amazighe.



MPA : « une crédibilité à l’APN »

Animant un meeting populaire dans la capitale des Aurès, M. Amara Benyounès a appelé à « une forte participation » aux législatives du 4 mai prochain afin de donner une grande crédibilité à la prochaine APN et une plus forte légitimité au gouvernement qui en sortira. « Nous voulons une Algérie de paix, de stabilité, de démocratie et d’unité et non pas une Algérie de l’anarchie, de Fitna et de guerre civile. Nous devons toujours nous souvenir de ceux qui se sont sacrifiés pour que l’Algérie reste libre et démocratique », a-t-il dit.



FNA : « Relancer l’économie »

Se trouvant à Tiaret, M. Moussa Touati a relevé la nécessité de renforcer la production pour créer des postes d’emploi, appelant les jeunes à rester dans leur pays. Le président du FNA a également mis l’accent sur la nécessité de donner l’occasion aux compétences d’accéder à des postes de responsabilité M. Touati a appelé à l’édification d’un Etat fort, exactement comme l’ont voulu les martyrs et les moudjahidine qui ont milité pour libérer le pays au sein duquel tous les Algériens seraient égaux, invitant les électeurs à choisir les listes de son parti en vue de « créer le changement ». Le chef de file du FNA a insisté sur lutte contre l’argent sale dans les élections et la nécessité d’assainir le champ politique de cette pratique, assurant qu’en politique, sa formation parie essentiellement sur la compétence et l’amour de la patrie.



FNJS : « un programme d’avenir »

De son côté, le président du (FNJS), Khaled Bounedjma, a assuré que le programme de son parti comprend des solutions capables de sortir les jeunes de la crise. Dans un meeting animé à Tébessa il a indiqué que ce programme comporte des solutions pour éradiquer le chômage, notamment parmi les diplômés des universités et des centres de formation professionnelle.

Il a, par la même occasion, exhorté les citoyens et les jeunes à se diriger en masse vers les urnes le 4 mai pour choisir les candidats de son parti.



Front El-Moustakbel : « Moralisation de l’action politique »

Pour sa part M. Abdelaziz Belaid, le président du Front El Moustakbel, a insisté sur l’ouverture d’un dialogue national pour un diagnostic sérieux de la situation, dégager les solutions et sortir de la crise ». « Nous devons unir nos visions par une exploitation optimale des ressources de l’Algérie pour sortir de la crise », a-t-il souligné, tout en mettant l’accent sur la moralisation de l’action politique pour édifier un Etat fort et une société cohérente. Le même responsable a mis en exergue l’importance de miser sur l’investissement agricole pour assurer l’autosuffisance et éviter le recours à l’endettement.



Union EnNahda-Adala-Bina : « changement pacifique »

Mohamed Douibi et Abdallah Djaballah ont indiqué, à Ain El Beida (wilaya d’Oum El Bouaghi) que de lourdes responsabilités attendent le prochain parlement dans la supervision des actions du gouvernement et la défense des objectifs de la société et de ses valeurs. Ils ont demandé aux citoyens de se rendre massivement aux urnes le 4 mai prochain pour élire les listes de l’union qui présente, selon eux, des candidats fidèles au peuple et qui veilleront à la concrétisation des différents projets de développement du pays qui dispose d’ importantes potentialités économiques et humaines.

Synthèse de Sarah

A. Benali Cherif